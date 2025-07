Reprodução/PCMG Diarista furta patroa em Uberlândia

Uma ex-diarista é suspeita de furtar joias, roupas, acessórios e cosméticos da casa onde trabalhava, no bairro Novo Mundo, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O prejuízo estimado pela vítima, uma empresária de 38 anos, chega a R$ 700 mil, a maior parte do valor corresponde a joias de alto valor. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que os furtos vinham acontecendo de forma silenciosa desde janeiro deste ano. A mulher, de 46 anos, teria se aproveitado da confiança da ex-patroa para desviar pequenas quantidades de objetos ao longo dos meses, algo que para a polícia acabou dificultando a percepção do crime.

A empresária registrou boletim de ocorrência após notar o desaparecimento recorrente de seus pertences. Durante a investigação, conduzida pela Delegacia Regional de Uberlândia, os policiais encontraram uma publicação da suspeita nas redes sociais, em que ela aparece usando uma das roupas furtadas da vítima.

Com base nos indícios, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da ex-diarista, no bairro Jardim Botânico, onde localizou parte dos itens desaparecidos. A mulher poderá responder por furto qualificado.