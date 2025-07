Reprodução Policiais são mostrados na cena de um tiroteio em Indianápolis





Um tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado (5) no centro de Indianápolis, nos Estados Unidos, deixou dois adolescentes mortos e outras cinco pessoas feridas.

O incidente ocorreu por volta das 1h45, na região de West Market Street com North Illinois Street, durante celebrações do feriado de Independência.

Segundo informações divulgadas pela IMPD (Polícia Metropolitana de Indianápolis), uma das vítimas morreu no local.

Um adolescente que havia sido socorrido morreu posteriormente no hospital. Entre os feridos, estão três adolescentes e três adultos. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com o chefe de polícia da cidade, Chris Bailey, “centenas de adolescentes” estavam reunidos na área no momento do tiroteio, em um possível evento social relacionado ao 4 de julho.

Ele expressou preocupação com o número de jovens portando armas e com o comportamento observado no local.

“Estamos vendo adolescentes com armas, adolescentes que não respeitam a autoridade, adolescentes que não têm orientação. Isso precisa mudar”, afirmou em entrevista aos jornais locais.





Investigação segue em andamento

A polícia respondeu rapidamente ao chamado, mas até o momento não há registros de prisões nem de suspeitos identificados. A investigação está em andamento.

Bailey também mencionou a possibilidade de responsabilização de pais ou responsáveis legais pelos atos dos adolescentes envolvidos. Ele defendeu medidas para restringir o acesso de menores de idade a armamentos.