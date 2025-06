Reprodução/X Motorista de ônibus foi atingido durante tiroteio





Um motorista e um passageiro de ônibus foram baleados em diferentes veículos na Avenida Brasil e na Linha Vermelha durante a megaoperação policial no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de janeiro, na manhã desta terça-feira (10).

A ação busca cumprir cerca de 70 mandados de prisão a criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Até as últimas atualizações, 11 criminosos foram presos. Os agentes apreenderam três fuzis e granadas.

Atingidos no ônibus

Segundo apuração do O Dia, os ônibus atingidos são da empresa Evanil. O passageiro Manoel Americo da Silva, de 60 anos, foi atingido na linha 442B e levado para Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O motorista, da linha 405D, é Marcelo Silva Marques, de 54 anos, que foi encaminhado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Veja o registro feito após Marcelo ser atingido:





Manoel foi atingido no ombro esquerdo, passou por procedimentos médicos e está sendo avaliado. O estado de saúde é considerado estável.

O motorista atingido no braço esquerdo está em avaliação e, segundo a prefeitura de Caxias, está lúcido, orientado e estável.

Megaoperação

Em nota enviada ao iG, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que a ação é feita pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias da capital, da Baixada e do Interior do Rio de Janeiro.





O objetivo é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do TCP, associados ao criminoso "Peixão", e desmantelar a quadrilha.

A ação resultou em confronto com os criminosos que impactou na circulação na avenida Brasil e Linha Amarela, que ficaram fechadas por cerca de uma hora. os trens urbanos, BRTs e linhas de ônibus também precisaram ser remanejados.