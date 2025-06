Reprodução/CET Rio Cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de alerta nesta terça (10)





A cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 do nivelador de risco às 6h50 desta terça-feira (10) após a megaoperação policial no Complexo de Israel, Zona Norte carioca, fechar a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, duas das principais vias da capital fluminense.

Linhas de trens e do BRT, assim como 50 linhas de ônibus municipais e cinco de ônibus intermunicipais foram afetados pelo tiroteio intenso registrado na área de Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta.

Na av. Brasil, as interdições feitas às 6h da manhã duraram cerca de 1h30, na altura de Vigário Geral. O congestionamento em diversos pontos da cidade fez o Centro de Operação do Rio emitirem o alerta de segundo nível.

Pelo menos 21 escolas da região permanecerão fechadas nesta terça-feira. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), com o apoio de outras corregedorias, faz uma megaoperação no Complexo de Israel, zona norte carioca, para prender cerca de 70 traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Estágio 2

O Estágio 2 - amarelo é emitido no Rio de Janeiro quando há risco de ocorrências de alto impacto na cidade, devido a um evento previsto ou a partir da análise de dados provenientes de especialistas. Nesta terça, há ocorrência com elevado potencial de agravamento.

Este é o segundo nível de uma escala que vai até cinco, organizados para que o carioca não demore a agir e entenda a gravidade de cada número. No Estágio 2, ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados.

Impactos nos transportes públicos

A Mobirio, responsável pelos BRTs da cidade, informou que devido a operação policial na altura da estação Vigário Geral, as linhas 60, 61 e 71 do corredor Transbrasil foram interrompidas por segurança. Por volta das 7h35 da manhã, o serviço estava em processo de normalização com intervalos.

A SuperVia, operadora de trens urbanos na região metropolitana do Rio de Janeiro, informou que a circulação das composições do ramal Saracuruna circula entre as estações Central do Brasil e Penha com intervalo médio de 30 minutos, assim como entre as estações Duque de Caxias e Gramacho.

No trecho entre Gramacho e Saracuruna, os trens aguardam ordem de circulação em função de tiroteio próximo a estação Parada de Lucas.





A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que tem campus próximo à Linha Vermelha, emitiu uma nota informando que não irá aplicar provas e nem cobrar presença dos alunos nesta terça por conta dos tiroteios e interdições na cidade.

Por volta das 7h40, as pistas da av. Brasil e da Linha Vermelha foram reabertas. Policiais militares seguem no local. O reflexo das interdições segue intenso em diversos pontos da cidade.

Dois feridos

A TV Globo apurou que dois ônibus foram atingidos por tiros na avenida Brasil. O motorista de um dos coletivos e um passageiro de outro foram feridos no ombro.

*Reportagem em atualização