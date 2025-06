Reprodução/redes sociais Vários mortos em ataque em escola na Áustria

Um tiroteio ocorrido na manhã desta terça-feira (10) em uma escola da cidade de Graz, no sul da Áustria, deixou ao menos oito pessoas mortas e várias feridas, segundo informações preliminares divulgadas pela imprensa local. O incidente ocorreu por volta das 10h (horário local) na Dreierschuetzengasse, onde está localizada uma escola secundária.

De acordo com autoridades austríacas, o ataque foi cometido por um aluno da própria instituição, que teria tirado a própria vida após efetuar diversos disparos dentro das dependências da escola. O número exato de vítimas ainda não foi oficialmente confirmado pelo Ministério do Interior da Áustria, que segue em operação no local.

Equipes de emergência foram rapidamente mobilizadas, incluindo unidades especiais da polícia e um helicóptero. Os alunos foram retirados em segurança e encaminhados a um ponto de encontro próximo à escola. Os feridos estão sendo tratados em hospitais da região.

A motivação do ataque ainda é apurada. O governo austríaco lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade às famílias das vítimas. O chanceler federal afirmou que uma investigação rigorosa será conduzida para apurar todas as circunstâncias do crime.





A polícia pediu que a população evite especulações e aguarde informações oficiais. A área permanece isolada. Até o momento, não há informações disponíveis sobre um comunicado oficial emitido pela escola.

* Reportagem em atualização