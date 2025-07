Reprodução/redes sociais Equipes de resgate procuram por sobreviventes do naufrágio da balsa





Uma balsa com 65 pessoas à bordo naufragou na noite desta quarta-feira (02) perto da ilha turística de Bali, na Indonésia, deixando ao menos cinco mortos. As equipes de resgates seguem na procura por 29 desaparecidos na manhã desta quinta (03).

Segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate do país, 31 pessoas foram resgatadas entre os 53 passageiros e 12 tripulantes da embarcação.

O chefe da equipe de resgate informou que a balsa está completamente submersa, com a possibilidade de haver pessoas dentro dela. " No momento, estamos nos concentrando primeiro na superfície da água ", disse.

Naufrágio

Segundo a agência de notícias AP, a balsa KMP Tunu Pratama Jaya afundou quase 30 minutos depois de deixar o porto de Ketapang , na cidade de Banyuwangi , em Java Oriental. A viagem da noite de quarta tinha como destino o porto de Gilimanuk , em Bali, em um percurso de cerca de cinco quilômetros.





Ao todo, um helicóptero e 15 barcos — incluindo de pescadores — procuram por sobreviventes. O tempo no momento do naufrágio atrapalhou o trabalho dos socorristas, com ondas fortes de até dois metros e a escuridão.

As autoridades indonésias estão investigando a causa do acidente. Segundo a AP, sobreviventes relataram aos socorristas que parecia haver um vazamento na casa de máquinas da balsa, que transportava 22 veículos, incluindo 14 caminhões.