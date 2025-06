Actualite.cd/Reprodução Mais de 30 pessoas morrem após naufrágio no Lago Tumba, na República Democrática do Congo





Pelo menos 30 pessoas morreram na noite de quarta-feira (11) após o naufrágio de uma embarcação de madeira que transportava passageiros e mercadorias no Lago Tumba, no noroeste da República Democrática do Congo.

O acidente, que ocorreu a cerca de 128 km da cidade de Mbandaka, teria sido causado por uma forte chuva acompanhada de ondas intensas.

A embarcação fazia o trajeto entre a cidade de Bikoro e o mercado da vila de Ikoko Bongonda, nas margens do lago. As autoridades seguem com as buscas por desaparecidos.



Segundo Justin Mputu, administrador do território de Bikoro, os corpos foram retirados da água desde a noite do acidente e permanecem expostos em um campo da cidade para que as famílias possam identificá-los, informa o jornal local Actualite.cd.

Há ainda dezenas de desaparecidos e as buscas continuam.

De acordo com fontes locais citadas pela imprensa congolesa, entre os mortos estão estudantes e famílias inteiras.

Acidentes frequentes

Acidentes fatais com barcos são frequentes no país, onde os rios e lagos servem como principais vias de transporte para a população, especialmente em regiões remotas com pouca ou nenhuma infraestrutura.

Entre os fatores recorrentes desses desastres estão a superlotação, falta de manutenção nas embarcações e as condições climáticas adversas.





Casos parecidos

Somente em abril deste ano, pelo menos 50 pessoas morreram após um barco pegar fogo e virar no noroeste do país.

Em junho do ano passado, mais de 80 pessoas morreram em um naufrágio próximo à capital, Kinshasa.

Em muitos casos, os corpos dos desaparecidos nunca são encontrados.