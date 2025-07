Reprodução Criança e o pai foram resgatados após cair de cruzeiro da Disney









O pai da menina de 4 anos que caiu no mar durante um cruzeiro da Disney Dream não colocou a filha no corrimão do navio antes da queda, conforme supostas testemunhas teriam dito nas redes sociais anteriormente.

O escritório do xerife de Broward, na Flórida, Estados Unidos, que conduz as investigações do caso, desmentiu a informação, nesta quarta-feira (2).

As autoridades também reconheceram à CBS News que a informação foi “erroneosamente relatada em alguns sites de mídia social” .

Em comunicado, o escritório do xerife também aplaudiu os esforços de resgate.

“A equipe estava bem preparada. Claramente, seu treinamento e prontidão valeram a pena porque executaram um resgate oceânico bem-sucedido ”.

E prossegue: “Embora não pareça haver nada suspeito, os detetives estão investigando as circunstâncias que levaram a criança a cair ao mar”.

O navio voltava das Bahamas com destino a Fort Lauderdale, na Flórida, no domingo (29), quando, por volta das 11 horas, a menina caiu do quarto andar da embarcação.





Logo após a queda, o pai pulou no mar para tentar salvar a filha.

Em poucos minutos, uma tripulação de quatro pessoas entrou em um barco de resgate e foi até onde estavam pai e filha, puxando-os para fora da água e levando-os com segurança de volta ao navio.

O Disney Dream retornou ao Porto Everglades na manhã da segunda-feira (1º). A embarcação tem 14 andares e 1.250 cabines.