Reprodução/X Acidente aéreo na Índia

Um avião da Air India caiu nesta quinta-feira (12) sobre um alojamento estudantil próximo ao aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, deixando pelo menos cinco estudantes de medicina mortos. Segundo a reitoria da Faculdade de Medicina BJ, as vítimas estavam em um refeitório no momento do impacto. Cerca de 80 estudantes ocupavam o local, e pelo menos 10 a 12 ficaram presos nas chamas, informou a reitora Minakshi Parikh ao The New York Times.

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, decolou com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, mas caiu minutos após levantar voo. De acordo com o FlightRadar24, o contato com a torre de controle foi perdido cerca de oito minutos após a decolagem.

No avião estavam 242 passageiros, incluindo 53 britânicos, sete portugueses, um canadense e 169 indianos, segundo autoridades da própria companhia aérea. O ex-ministro-chefe de Gujarat, Vijay Rupani, também estava a bordo do voo AI171, conforme divulgado pelo India Today.

Veja vídeo



Air India Dreamliner crash flight AI171 A sad day for aviation @AirNavRadar pic.twitter.com/BbXF7kavPt— Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025





A queda ocorreu no início da manhã pelo horário de Brasília (início da tarde no horário local). Segundo a polícia indiana, “parece não haver sobreviventes no local”. Imagens que circulam nas redes sociais mostram destroços em chamas e uma densa nuvem de fumaça preta nas proximidades do aeroporto.

A companhia aérea e o aeroporto britânico confirmaram o acidente. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas pelas autoridades indianas.