Dois motoristas de táxi que trabalhavam juntos em um ponto da cidade de Izmir, na Turquia, morreram com poucos minutos de diferença após sofrerem infartos na manhã da última quinta-feira (26). As informações são da agência de notícias turca Anadolu Agency.

A fatalidade, que gerou comoção entre os locais, foi registrada pelas câmeras do ponto de táxi.



Zeki Aldemir, de 75 anos, era gerente e operador de rádio do ponto e começou a passar mal no início do turno. Ele chegou a sair para tomar ar e logo desmaiou na cadeira em frente ao ponto.

O colega Ercan Kiremitçiler, de 57 anos, havia encerrado o expediente minutos antes. Ele presenciou a cena, correu para ajudar Zeki e também caiu no chão pouco depois, vítima de um ataque cardíaco.

Outros taxistas viram os colegas passando mal e acionaram os serviços de emergência, que orientaram por telefone os primeiros procedimentos. No entanto, os paramédicos não conseguiram reanimar nenhum dos dois, que foram levados a um hospital da região e morreram.

Para algumas testemunhas, o abalo emocional sofrido por Ercan ao ver o colega inconsciente pode ter contribuído para o infarto.

"Foram momentos muito dolorosos. Zeki passou mal e, enquanto aguardávamos a ambulância, Ercan também teve um infarto. Estamos todos devastados. Foi um episódio que nunca vimos antes", relatou Bahattin Karınca, gerente do ponto.

"Ele deve ter tido um ataque de pânico ao presenciar tudo. Foi um baque muito grande" , prosseguiu.

A perda dos dois colegas chocou a comunidade local e os trabalhadores do ramo.

"Zeki era muito conhecido entre os taxistas e Ercan era bastante querido. Vivenciar duas perdas assim, uma atrás da outra, é algo que nos abala profundamente", declarou Erkan Özkan, presidente da Câmara dos Taxistas e Comerciantes de Automóveis de Izmir.

De acordo com Karınca, Ercan trabalhava no ponto há 29 anos e Zeki havia se juntado à equipe três anos atrás. O gerente também revelou que o antigo presidente do ponto, Mustafa Bedir, foi outro que faleceu de infarto exatamente no mesmo local há dois anos.

"É algo que jamais imaginaríamos, nem em 40 anos. Estamos em choque desde então", disse.





Os corpos de Zeki Aldemir e Ercan Kiremitçiler devem ser velados nos próximos dias, com homenagens da comunidade e dos colegas de profissão.