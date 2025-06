Divulgação/Defesa Civil Temporais continuam no RS

O clima deste domingo (29) será instável em várias regiões do país. No extremo Sul, municípios gaúchos enfrentam temporais e risco de alagamentos , enquanto no Nordeste, o dia é marcado por pancadas leves de chuva e períodos abafados. No Norte, chove em boa parte da região. Já no Sudeste e o Centro-Oeste predomina o sol, calor e tempo seco.

Para se ter uma noção dos extremos, cidades como São Borja, no Rio Grande do Sul, estão sob alerta vermelho para chuva volumosa, com máxima de apenas 14 °C. Já no extremo oposto, São Luís, no Maranhão, registra calor, pancadas de chuva e termômetros acima dos 32 °C.

Veja o que cada região pode esperar do tempo neste domingo:

Sul

O Sul concentra os alertas mais graves deste domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho de grande perigo para acumulado de chuva em áreas do noroeste, nordeste, centro oriental e da Grande Porto Alegre, válido até 12h. Os volumes podem ultrapassar 100 mm em 24 horas, com risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

Além disso, há alerta laranja de ventos costeiros até a madrugada de segunda-feira, que atinge o litoral gaúcho e o sul de Santa Catarina, com possibilidade de movimentação de dunas sobre construções. Outro risco são os ventos de até 60 km/h, do alerta de vendaval válido até 23h59.

Por fim, a região também está sob aviso de declínio de temperatura a partir da noite deste domingo, com queda superior a 5 °C em cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que pode representar risco à saúde.

Sudeste

A maior parte do Sudeste tem tempo firme neste domingo, com sol e calor em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, há previsão de chuva fraca em Minas Gerais e no Espírito Santo, por conta da entrada de umidade do mar.

O alerta vendaval do Inmet engloba a capital paulista e diversas regiões do interior, como Campinas, Vale do Paraíba, Itapetininga, Bauru e litoral sul do estado. As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h, com risco de queda de galhos e placas.

O sul de São Paulo também entra na faixa do alerta de declínio de temperatura, que valerá a partir da noite.

Centro-Oeste

O calor predomina na maior parte da região. Apenas o sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul têm previsão de pancadas de chuva, com potencial para raios e trovoadas em cidades como Iguatemi, Dourados e Ponta Porã.

No restante da região, que inclui Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e o Distrito Federal, o dia será ensolarado, quente e seco, com umidade relativa do ar abaixo de 30%.

Algumas áreas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão sob alerta de declínio de temperatura a partir da noite deste domingo.

Nordeste

O dia começa com alerta de chuva para o litoral norte e leste da região, como em áreas da mata pernambucana, mata paraibana, leste potiguar e leste alagoano, com risco de acumulados de até 50 mm, segundo o Inmet. O aviso é de perigo potencial, com risco de pequenos alagamentos e deslizamentos.

A zona de convergência intertropical (ZCIT) traz ainda mais instabilidade no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, com pancadas de chuva e possíveis temporais. As capitais, como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Natal, terão sol entre nuvens, abafamento e pancadas moderadas ao longo do dia.





Norte

A previsão indica chuva forte com risco de temporais no Amazonas, Roraima e Amapá, com possibilidade de ventos fortes e raios. Por outro lado, o tempo segue seco e firme no Acre, sul de Rondônia, sul do Pará e Tocantins.

É bom ter atenção para risco elevado de queimadas e baixa umidade do ar em áreas mais centrais da região.