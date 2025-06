Divulgação Líder supremo, aiatolá Ali Khamenei diz que Irã não vai abandonar programa de mísseis balísticos

O Irã retaliou nesta segunda-feira (23) os ataques americanos a três de seus complexos nucleares, disparando ao menos seis mísseis contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. As informações são da Axios, que citou uma fonte do governo israelense. Teerã também confirmou os ataques.

Segundo a publicação, os mísseis foram direcionados a bases no Catar e no Iraque. O Catar abriga a maior presença militar dos EUA na região, com cerca de 8 mil soldados posicionados na base aérea de Al Udeid, nos arredores da capital Doha.

Explosões foram ouvidas na capital catari, conforme relataram as agências AFP e Reuters. Já o jornal israelense Haaretz noticiou que ao menos um míssil foi lançado contra uma base americana no território iraquiano.

O Catar abriga a sede do Comando Central das Operações Aéreas dos EUA no Oriente Médio (CENTCOM), onde também atuam militares britânicos em regime de rodízio. Ao todo, os EUA mantêm aproximadamente 40 mil tropas na região.

Catar fecha espaço aéreo

O governo do Catar fechou temporariamente seu espaço aéreo nesta segunda-feira, após as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido em Doha emitirem alertas pedindo que seus cidadãos permaneçam em casa “até novo aviso”, ainda antes do ataque.

O alerta dos EUA foi divulgado por "precaução extrema", segundo nota publicada pela embaixada americana. O Reino Unido seguiu a orientação americana e reforçou a recomendação aos seus cidadãos. A medida ocorre após os ataques realizados pelos Estados Unidos contra três instalações nucleares no Irã, no último sábado (14), e diante das ameaças de retaliação feitas por Teerã.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Catar afirmou que a decisão de fechar o espaço aéreo tem como objetivo "garantir a segurança de residentes e visitantes". Em comunicado complementar, o governo declarou que o alerta das embaixadas “não reflete necessariamente a existência de ameaças específicas”.

“A situação de segurança no país é estável”, diz a nota. “As autoridades competentes estão monitorando de perto os acontecimentos e prontas para tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos.”

Voos desviados e aeroportos afetados

Com o fechamento do espaço aéreo, diversos voos que se dirigiam ao Catar foram desviados para aeroportos alternativos. Segundo dados do Flightradar24, cerca de 100 voos com destino a Doha estavam em rota na manhã desta segunda.

O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, é um dos 10 mais movimentados do mundo em tráfego internacional, com cerca de 140 mil passageiros circulando diariamente.