Casa Branca/Reprodução Presidente do Estado-Maior Conjunto da Força Aérea, general Dan Caine









O governo dos Estados Unidos revelou nesta quinta-feira (26) detalhes de um ataque militar secreto que destruiu três instalações nucleares do Irã em 21 de junho. A operação militar, planejada em sigilo por 15 anos, foi divulgada após questionamentos públicos sobre a efetividade da ação.

A ofensiva, ordenada pelo presidente Donald Trump, envolveu a detonação de 14 bombas do tipo Massive Ordnance Penetrator (GBU-57), pesando cerca de 13,6 mil quilos cada. Os alvos principais foram as usinas de Fordo , Natanz e Esfahan .

Segundo o general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, a missão começou em 2009, quando dois analistas da Agência de Redução de Ameaças à Defesa foram levados a uma instalação secreta e receberam imagens confidenciais de uma construção nas montanhas iranianas.

A partir daí, dedicaram anos ao estudo do solo, clima e sistema estrutural da instalação de Fordo, com foco especial em dutos de ventilação e redes elétricas. “ Eles literalmente sonhavam com esse alvo enquanto dormiam ”, relatou Caine.

Bombas destruíram alvos subterrâneos

Para viabilizar a destruição do centro nuclear, foi preciso desenvolver uma arma capaz de perfurar camadas de rocha e concreto. A bomba GBU-57 foi criada especificamente para essa missão, com apoio da indústria militar em um projeto altamente sigiloso.

Durante a operação, 12 das 14 bombas foram lançadas sobre Fordo, sendo seis em cada duto de ventilação.

Os primeiros explosivos quebraram as tampas de concreto, e os demais atingiram com precisão o interior das instalações, explodindo no chamado "espaço da missão", segundo o Pentágono.

Caine afirmou que os danos foram causados por uma combinação de explosão e sobrepressão que percorreu os túneis da instalação, destruindo componentes críticos.

Pilotos que acompanharam os bombardeiros relataram que, após o primeiro impacto, “ parecia que o dia tinha amanhecido ”, em referência ao brilho intenso da explosão.

Cada bomba foi programada para detonar em diferentes profundidades, e uma delas atuava como reserva, caso as anteriores falhassem.



Oficiais dizem que danos foram "monumentais"

As autoridades americanas, incluindo o presidente Trump, afirmam que o ataque “obliterou” as capacidades nucleares do Irã.

“ Foi um dano monumental. A maior destruição aconteceu em profundidades muito abaixo da superfície. Foi um tiro no alvo! ”, declarou Trump.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, reforçou que os explosivos atingiram os pontos certos: “ Foi devastação sob Fordo. Qualquer avaliação que diga o contrário está motivada por interesses outros ”.

A avaliação inicial da Agência de Inteligência de Defesa (DIA) estimou que o programa nuclear iraniano teria sido atrasado por meses, com a maioria dos danos concentrados nas estruturas acima do solo.

Mas, segundo o governo, essa análise não envolveu toda a comunidade de inteligência e foi rotulada como de " baixa confiança ". Hegseth apresentou novos dados indicando que o programa foi retardado em “anos”.

Especialistas e agências internacionais confirmam aos danos

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, destacou que as centrífugas foram completamente destruídas: “ Dada a potência dos dispositivos usados e a sensibilidade das centrífugas às vibrações, elas não podem mais operar ”.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, afirmou que fontes confiáveis indicam que várias instalações precisariam ser reconstruídas “do zero”.

Tulsi Gabbard, diretora da Inteligência Nacional, completou: “ O Irã terá que reconstruir todas as três instalações, o que levará anos ”.

A Comissão de Energia Atômica de Israel declarou que Fordo ficou inoperante e que, combinados com ataques israelenses a outras estruturas, os bombardeios atrasaram significativamente o projeto nuclear iraniano.

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, general Eyal Zamir, reforçou: “ Atrasamos o programa por anos, eu repito: anos ”.

O Irã reconheceu os danos. “ Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, isso é certo ”, afirmou Esmaeil Baghaei, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país.

Base americana no Catar foi alvo de retaliação

Dois dias após o ataque, o Irã lançou mísseis contra a base americana de Al-Udeid, no Catar.

Antecipando o ataque, os EUA esvaziaram parte da instalação e deixaram 44 soldados responsáveis pela defesa, com apoio de duas baterias do sistema de mísseis Patriot. O militar mais velho entre os remanescentes tinha 28 anos.

Segundo Caine, o grupo enfrentou temperaturas extremas e ficou atento às transmissões de rádio que indicavam o início da ofensiva.

Quando os mísseis iranianos foram lançados, os soldados dispararam repetidamente os Patriots.

A ação foi classificada como “ o maior engajamento com Patriot da história militar americana ”. As forças armadas do Catar também ajudaram na defesa.



Esfahan e Natanz também foram atingidas

Além de Fordo, os EUA confirmaram o uso de mísseis de cruzeiro em Esfahan, atingindo estruturas ligadas ao processo de conversão de urânio e túneis de armazenamento de material enriquecido.

Em Natanz, a planta de enriquecimento de combustível foi atacada com munições penetrantes.

Segundo especialistas do Instituto para a Ciência e Segurança Internacional, o programa de centrífugas iraniano foi severamente comprometido e pode levar anos para se recuperar.

Para Spencer Faragasso, pesquisador da mesma instituição, “ é possível que o Irã demore muito tempo para recuperar as capacidades perdidas ”.

A Fundação para Defesa das Democracias também avaliou que o impacto das 12 bombas sobre Fordo provavelmente danificou ou inutilizou todas as centrífugas ali presentes.

O presidente do Instituto, David Albright, concluiu: “ O Irã não pode mais fabricar centrífugas nem processar o equivalente do gás necessário. O programa foi severamente danificado ”.







Operação mobilizou mais de 125 aeronaves

O general Caine detalhou que mais de 125 aeronaves participaram da ofensiva.

Entre elas estavam bombardeiros furtivos B-2, caças de quarta e quinta geração, aviões de reabastecimento aéreo, um submarino com mísseis guiados e uma série de equipamentos de inteligência e reconhecimento.

“ Foi uma missão histórica, com execução impecável por centenas de profissionais envolvidos ”, declarou Caine.

O enviado especial Steve Witkoff reforçou a narrativa do sucesso da missão: “ Não há dúvidas de que Fordo foi destruída. Qualquer relato em sentido contrário é absurdo ”.

Já o vice-presidente JD Vance afirmou: “ O objetivo era destruir o centro nuclear de Fordo, e estamos confiantes de que foi atingido ”.