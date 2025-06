Reprodução Raio atinge grupo de 20 pessoas nos EUA





Um raio atingiu um grupo de 20 pessoas que nadavam em um parque aquático localizado em uma praia no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, na tarde de terça-feira (horário local). A informação é do site 'The New York Post'.

Segundo autoridades do condado e do Corpo de Bombeiros, o raio atingiu a água e energizou um cabo metálico com boias usado para delimitar a área de nado. O cabo estava sendo segurado por várias pessoas no momento da descarga. Entre as vítimas, estavam 8 adultos e 12 crianças.

"Todos levaram um choque. Tivemos muita sorte que os ferimentos não foram mais graves" , disseram os bombeiros em comunicado.

Inicialmente, as autoridades informaram que 18 pessoas haviam sido levadas a hospitais locais, mas o número foi atualizado para 12. Todos os feridos foram atendidos em três unidades de saúde diferentes e estão fora de risco. A proporção entre adultos e crianças entre os feridos não foi detalhada.

A tempestade foi alertada pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA apenas cinco minutos antes da descarga elétrica. Apesar disso, o tempo ainda parecia ensolarado na região do lago, o que, segundo os bombeiros, reforça o risco de raios mesmo quando as nuvens não estão diretamente sobre o local.

"Pode parecer ilógico, mas centenas de pessoas acreditam agora" , disseram os agentes do Corpo de Bomeiros. O parque foi reaberto nesta quarta-feira (26).