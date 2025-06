Centro Correcional de Condado Laura Caron foi presa após supostamente engravidar de uma criança de 13 anos





Uma professora do ensino fundamental foi indiciada por abusar de um aluno de 13 anos em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Laura Caron, de 34 anos, ainda teria engravidado do aluno, que na época estava na quinta série. A informação é do site 'New York Post'.

Os abusos teriam começado quando o menino tinha 11 anos, em 2016, e continuou por quatro anos, até o mesmo completar 15 anos. Durante esse período, Laura foi efetivada como professora da quinta série.

As investigações policiais começaram no final do ano passado, quando o pai da vítima publicou nas redes sociais que o filho de 5 anos da professora se parecia com o seu filho.

A vítima também relatou à polícia que mantinha relações sexuais com a professora e que sabia que era pai do bebê quando tinha 13 anos.

Um amigo de Laura contou à imprensa local que a professora chegou a organizar um chá de bebê para a criança, e disse aos amigos que o "pai não estava convidado" para o evento.

Laura foi presa em janeiro deste ano, acusada de agressão sexual, que nos Estados Unidos acarreta uma pena de 10 a 20 anos de prisão.