Divulgação/PRF Mais de nove toneladas de maconha foram apreendidas em Santa Catarina





Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal( PRF) e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina( PMRv) resultou na apreensão de 9.470 quilos de maconha na BR-282, nos municípios de Joaçaba e Campos Novos.





A carga estava dividida em dois caminhões. Três homens foram presos.



A ação começou após a equipe de análise de risco da PRF identificar indícios de tráfico de drogas envolvendo dois caminhões e um carro que estaria atuando como batedor.

O primeiro caminhão foi abordado em Joaçaba. Ao ser parado, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata. Segundo a PM, ele ainda não foi encontrado. Na carroceria do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha.

Minutos depois, o segundo caminhão foi encontrado abandonado em um posto de combustíveis em Campos Novos. Também havia diversos fardos da droga no compartimento de carga. Segundo a polícia, é a maior apreensão de drogas em Santa Catarina neste ano.





Carro usado como batedor

O automóvel que foi usado como batedor para as cargas, um GM Onix, foi localizado parado à beira da rodovia. Os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram capturados. Dois deles confessaram atuar como batedores desde Foz do Iguaçu(PR), com destino final na região de Florianópolis. O terceiro foi identificado como o motorista do caminhão abandonado.

Os três suspeitos — um de 42 anos e dois de 25 — foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Joaçaba junto com a droga e os veículos.