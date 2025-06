Casa Branca/Reprodução Donald Trump





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) uma nova prorrogação no prazo para que a ByteDance, dona chinesa do TikTok, venda as operações do aplicativo nos EUA. A medida adia por mais 90 dias a entrada em vigor da proibição do app, inicialmente prevista para o dia 19 de junho. A informação foi confirmada através do perfil oficial do presidente na rede social Truth.

Com a nova extensão, o prazo final para a venda passa a ser 17 de setembro de 2025. Esta é a terceira vez que Trump adia o cumprimento da lei aprovada pelo Congresso no ano passado, que obriga a alienação da operação americana da plataforma sob risco de retirada do TikTok das lojas de aplicativos em todo o país.

Desde o início do seu mandato, Trump tem usado sucessivas prorrogações para postergar a decisão definitiva. A primeira foi logo após assumir o cargo, quando concedeu um prazo extra de 75 dias. Um segundo adiamento, também de 75 dias, foi anunciado em abril, depois que negociações para a venda do TikTok a investidores americanos foram interrompidas. Na época, as conversas foram afetadas por novas tarifas impostas por Trump a produtos chineses.

Enquanto o impasse comercial com a China continua, o governo americano segue analisando uma série de medidas contra o regime chinês. Na manhã desta quinta-feira, o presidente recebeu uma reunião de inteligência na Sala de Situação da Casa Branca, onde, segundo fontes ouvidas pela imprensa americana, foram apresentadas a ele diferentes opções militares e estratégicas em relação ao Irã, incluindo possíveis ataques a instalações nucleares iranianas.