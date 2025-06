Reprodução/Instagram Donald Trump













O presidente Donald Trump anunciou mais uma prorrogação na aplicação de uma lei bipartidária que visa restringir o funcionamento do TikTok nos Estados Unidos, a menos que a plataforma seja completamente desvinculada da empresa chinesa ByteDance. Esta é a terceira vez que a aplicação da legislação é adiada desde que o atual governo tomou posse.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente assinará nesta semana uma nova ordem executiva que adia a entrada em vigor da medida por mais 90 dias. O prazo anterior expiraria nesta quinta-feira (19). A decisão ocorre em meio a negociações contínuas entre o governo dos EUA e potenciais investidores americanos que buscam adquirir uma participação majoritária no TikTok para garantir que os dados dos usuários permaneçam sob jurisdição norte-americana.

"O presidente Trump assinará uma Ordem Executiva adicional esta semana para manter o TikTok funcionando. Como já disse diversas vezes, o presidente Trump não quer que o TikTok fique inativo" , afirmou Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, em comunicado à ABC News.

"Essa extensão durará 90 dias, durante os quais o governo trabalhará para garantir que esse acordo seja fechado para que o povo americano possa continuar a usar o TikTok com a garantia de que seus dados estão seguros e protegidos."





Contexto da disputa

A permanência do TikTok nos Estados Unidos continua envolta em meio a uma longa disputa política e regulatória que se arrasta desde o mandato do ex-presidente Joe Biden. Foi ainda sob a gestão de Biden que surgiu a exigência formal: a plataforma, controlada pela chinesa ByteDance, só poderia continuar operando no país se fosse vendida a uma empresa estrangeira fora da jurisdição chinesa.

O primeiro prazo para o cumprimento da medida expirou em janeiro deste ano, levando o TikTok a suspender suas atividades temporariamente por pouco mais de 24 horas. No entanto, assim que Donald Trump assumiu a presidência, reverteu a situação por meio de uma ordem executiva que concedia um novo período de 75 dias para que a ByteDance encontrasse compradores americanos e mantivesse o funcionamento normal do aplicativo.

Esse mesmo prazo foi renovado em abril e, agora, com o novo limite se encerrando nesta semana, o presidente sinalizou que deve estender novamente o período de transição. Trump tem defendido uma solução que permita a continuidade do aplicativo no país, destacando que não deseja “apagar” o TikTok, que conta atualmente com mais de 170 milhões de usuários americanos.

Em publicação recente na plataforma Truth Social, ele reconheceu que o processo ainda demanda ajustes, especialmente para que todas as aprovações regulatórias sejam finalizadas.