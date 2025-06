Reprodução/ANMM Navio Endeavour









Após mais de dois séculos desaparecido, o lendário navio HMS Endeavour, comandado pelo explorador britânico James Cook, foi localizado em águas norte-americanas.

A confirmação veio através de um relatório final publicado pelo Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM), que liderou os esforços de pesquisa. O Endeavour foi identificado como o navio naufragado conhecido como RI 2394, situado no fundo do porto de Newport, em Rhode Island, nos Estados Unidos.

De acordo com a Pen News, a diretora do ANMM, Daryl Karp afirmou: “Este relatório representa o clímax de décadas de investigação rigorosa e detalhada. É uma afirmação conclusiva baseada em pesquisa arqueológica subaquática e estudos em arquivos de várias partes do mundo.”

De explorador dos mares a naufrágio esquecido

Originalmente construído para exploração científica, o HMS Endeavour teve papel fundamental na primeira expedição de James Cook entre 1768 e 1771, quando se tornou a primeira embarcação europeia a tocar a costa oriental da Austrália e a circunavegar a Nova Zelândia. No entanto, após o término da missão, o navio foi relegado ao anonimato.

Transformado em cargueiro militar, o Endeavour foi vendido à empresa Mather & Co ., reformado e rebatizado como Lord Sandwich em 1775. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, passou a integrar a frota britânica, até ser propositalmente afundado em 1778 como parte de uma barreira naval. Desde então, seus restos permaneceram submersos.

Evidências sob as águas de Rhode Island

A identificação formal do Endeavour se deu por meio da comparação entre os destroços do RI 2394 e os projetos originais do navio. A posição e o formato das madeiras que sustentavam os mastros coincidem milimetricamente com os registros de 1768. “Não estamos falando de medidas em polegadas — é uma correspondência em milímetros”, destacou o arqueólogo Kieran Hosty, do ANMM.

Hosty também apontou um detalhe estrutural muito específico: o chamado “lenço do caule”, uma peça de junção de madeira que, segundo ele, não aparece em nenhum outro navio do século XVIII estudado até agora. Para os pesquisadores, trata-se de um elemento exclusivo do Endeavour.

Além disso, testes na madeira usada na embarcação indicaram origem britânica — uma confirmação no mínimo interessante, já que o navio havia passado por reparos em 1776, conforme documentos históricos.





Controvérsia entre instituições

A divulgação da descoberta, no entanto, não foi livre de polêmicas. Em 2022, quando o ANMM anunciou resultados preliminares, o Projeto de Arqueologia Marinha de Rhode Island (RIMAP), parceiro nas escavações, contestou o anúncio, alegando que a declaração australiana foi precipitada e infringia acordos contratuais.

Em nota recente, o ANMM reconheceu o trabalho minucioso dos pesquisadores norte-americanos e afirmou que, apesar da firme convicção de que o RI 2394 é de fato o Endeavour, outras possibilidades ainda estão sendo consideradas pela equipe americana.

Identificação sem relíquias visíveis

James Hunter, arqueólogo do ANMM, explicou que, por se tratar de um naufrágio deliberado, é improvável encontrar artefatos emblemáticos, como o sino do navio. “Itens de valor provavelmente foram removidos antes do afundamento. Ainda assim, os materiais recuperados são consistentes com o período histórico do século XVIII.”

Ele acrescenta que a ausência de uma prova direta não invalida a identificação: “Não haverá uma placa com os dizeres ‘Cook esteve aqui’. Mas o conjunto de evidências aponta fortemente para o Endeavour”.

Hosty reforça esse argumento: “Tudo o que encontramos até agora aponta para o navio de Cook. E não há nada, absolutamente nada, que contradiga essa hipótese”.