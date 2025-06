Agência Brasil/Marcelo Camargo Inverno começa dia 20 com noite mais longa do ano no Brasil





O inverno de 2025 começa oficialmente às 23h42 da sexta-feira (20) e se estende até as 15h19 de 22 de setembro. A estação é marcada por mudanças tanto no clima quanto na astronomia. Nesse horário exato ocorre o solstício de inverno no hemisfério sul (quando a noite mais longa do ano acontece por conta da inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita). Ao mesmo tempo, o hemisfério norte entra no verão.

Durante o solstício, o Sol parece “parado” no céu, pois sua posição ao meio-dia atinge o ponto mais ao norte ou ao sul, fenômeno que ocorre duas vezes ao ano. Essa variação é o que define as estações. Quem observa o nascer e o pôr do sol pode perceber a diferença de posição ao longo dos dias: nos equinócios, ele nasce no leste e se põe no oeste; nos solstícios, atinge seu afastamento máximo antes de “voltar” gradualmente.

Além do simbolismo astronômico, o inverno no Brasil traz efeitos climáticos importantes. É o período mais seco do ano nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em partes do Norte e Nordeste. Por outro lado, os maiores volumes de chuva tendem a se concentrar no noroeste da Amazônia, no leste do Nordeste e em parte da Região Sul.

Com menos radiação solar, a estação é caracterizada por incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente. Essas ondas de frio fazem as temperaturas caírem significativamente, com médias abaixo de 22 °C no leste das regiões Sul e Sudeste. Esse resfriamento pode causar geadas em estados do Sul, Sudeste e no Mato Grosso do Sul, além de episódios de neve nas serras do Sul e friagens em Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas.





Outro fenômeno típico da estação são os nevoeiros e a névoa úmida nas manhãs, causados por inversões térmicas. Eles são mais comuns nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e podem afetar a visibilidade em rodovias, regiões serranas e aeroportos.

Vale lembrar que, embora o inverno costume começar no dia 20 ou 21 de junho atualmente, no passado essa data variava entre os dias 21 e 22. Essa oscilação ocorre por conta da diferença entre o ano civil, com 365 ou 366 dias, e o ano trópico, que tem cerca de 365 dias e quase 6 horas. A correção dessa defasagem é feita com os anos bissextos.