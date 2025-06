Climatempo/Reprodução Várias regiões paulistas terão mudança de tempo no sábado (21) e no domingo (22)





O feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 19 e 22 de junho, será marcado por variações no tempo em diferentes regiões do Estado de São Paulo, de acordo com previsão divulgada pela Defesa Civil Estadual.

Nos primeiros dias, quinta (19) e sexta-feira (20), início do inverno às 23h42, a atuação de uma massa de ar seco manterá o tempo estável, sem previsão de chuva na maior parte do território paulista.

Os mapas meteorológicos indicam manhãs frias e tardes com sensação de calor, típicas do outono, além da baixa umidade relativa do ar à tarde.

Durante este período, as temperaturas seguem com grande amplitude térmica e há possibilidade de formação de nevoeiros matinais, especialmente nas regiões da faixa leste, como a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba.

Esses nevoeiros se dissipam com o aquecimento ao longo do dia.

Fim de semana

Já no fim de semana, sábado (21) e domingo (22), a aproximação e passagem de uma frente fria mudam esse cenário em parte do Estado, com previsão de pancadas de chuva em algumas regiões, especialmente no sul e sudoeste paulista.

Região metropolitana

Assim como na maior parte do Estado, o tempo permanecerá estável até sexta-feira, com previsão de chuva no fim de semana.

As temperaturas variam entre 12°C nas madrugadas e 26°C durante as tardes.

Na Baixada Santista, os dias também serão de tempo seco no início do feriado, com pancadas leves no fim de semana, temperaturas mínimas de 17°C e máximas de 26°C.

Já na Serra da Mantiqueira, o tempo deve seguir firme e sem previsão de chuva durante todo o período, com termômetros marcando mínimas de 5°C e máximas de 24°C.

No Vale do Paraíba e Litoral Norte, os dias começam frios, com mínimas de 10°C, mas as temperaturas sobem ao longo do dia, podendo chegar aos 27°C. Há previsão de pancadas leves no fim de semana.

O Vale do Ribeira e a Região de Itapeva devem ter mudanças mais significativas, com previsão acumulados mais elevados e temperaturas variando entre 13°C e 28°C.

Interior

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as regiões de Campinas e Sorocaba também devem registrar aumento de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas entre sábado e domingo, mínimas de 13°C e máximas de 27°C.

No oeste paulista, regiões como Presidente Prudente e Marília apresentam previsão de chuva no fim de semana, com temperaturas que vão de 16°C a 29°C.

Já as regiões de Bauru e Araraquara seguem com cenário semelhante e variação térmica entre 14°C e 28°C.





Mais ao norte do Estado, regiões como Araçatuba e São José do Rio Preto devem ter apenas pancadas de chuva leves e isoladas, e temperaturas entre 15°C e 30°C.

Já as regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto permanecem sob influência do tempo seco, sem previsão de chuva, com mínimas de 13°C e máximas chegando a 29°C.

Cuidados

A Defesa Civil orienta atenção especial aos cuidados com a saúde durante os períodos de baixa umidade do ar, como hidratação constante e evitar exercícios físicos nas horas mais quentes do dia.

Em regiões com previsão de chuva, é importante atenção aos deslocamentos, principalmente em trechos de serra e áreas vulneráveis.