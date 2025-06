Reprodução X Homem acende isqueiro perto de bomba e causa incêndio





Um homem provocou um incêndio ao tentar remover um adesivo da lataria do carro com um isqueiro enquanto abastecia o veículo em um posto de combustíveis na Rússia. A atitude imprudente foi registrada por câmeras de segurança e repercutiu nas redes sociais.







O caso aconteceu na cidade de Orenburg, próximo à fronteira com o Cazaquistão. As imagens mostram o momento em que o motorista, aparentemente incomodado com o adesivo, decide queimá-lo com o isqueiro (tudo isso com a mangueira da bomba de combustível ainda conectada ao carro). Em segundos, as chamas se espalham pela lateral do veículo.







Dentro do carro estava a esposa do motorista, que saiu correndo ao perceber o fogo. Ela não se feriu.

Funcionários do posto conseguiram conter o incêndio antes que o veículo fosse completamente consumido pelas chamas. Felizmente, o tanque não chegou a explodir.