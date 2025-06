Agência Brasil Chuva





Com a chegada do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (19), diversos estados e municípios brasileiros se preparam para um período prolongado de descanso. Como é comum quando a data cai numa quinta-feira, muitos trabalhadores devem aproveitar para emendar a sexta, formando um feriadão. No entanto, o tempo instável pode atrapalhar os planos em algumas regiões do país. As informações são do site Climatempo.

A tendência é de que as temperaturas aumentem gradualmente ao longo da semana em boa parte do Brasil, especialmente no Centro-Sul. Ainda assim, o frio deve continuar presente, principalmente nas manhãs e noites. A previsão aponta para predomínio de tempo firme em estados do Centro-Oeste, Sudeste e parte do interior do Nordeste, sem expectativa de grandes volumes de chuva.

Em São Paulo, a passagem de uma frente fria no oceano pode provocar chuva fraca e isolada entre o fim da tarde e o início da noite de sábado (21), mas o tempo deve continuar predominantemente seco.

Chuva forte em três regiões

As exceções ao tempo estável estão concentradas no Sul, no litoral do Nordeste e na porção mais ao norte da Região Norte.

No Sul, a semana já tem sido marcada por forte instabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul, que sofreu com chuvas volumosas. Nesta quinta, as precipitações devem se deslocar para o norte gaúcho, Santa Catarina e sul do Paraná. Já no fim de semana, a chuva deve se espalhar por todos os estados do Sul, com possibilidade de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e elevação do nível dos rios, devido ao alto volume previsto.

No litoral nordestino, áreas como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o sul do Rio Grande do Norte devem enfrentar temporais localizados, que também podem gerar problemas pontuais, segundo meteorologistas.

A Região Norte, por sua vez, terá pancadas de chuva concentradas no norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Mesmo com o tempo instável, as temperaturas seguem elevadas, deixando a sensação de abafamento.

Inverno começa na sexta-feira

O feriado também marca a transição do outono para o inverno. A nova estação terá início às 23h42 de sexta-feira (20) e vai até 15h19 do dia 22 de setembro.





Segundo previsões da Climatempo, o inverno de 2025 deve se comportar dentro dos padrões tradicionais, ao contrário dos últimos anos, que registraram anomalias de temperatura e chuva. A expectativa é de temperaturas próximas da média e chuvas concentradas no litoral das regiões Sudeste e Nordeste, por influência de frentes frias oceânicas.

O inverno, conhecido por seus dias mais curtos e menor incidência de radiação solar, tende a manter as temperaturas mais baixas, especialmente nas áreas serranas do Sul e Sudeste.