Reprodução/PCAM Criança escreve carta e denuncia abusos de tio e padrasto

Três homens foram presos na última segunda-feira (16) por estupro vulnerável cometido contra uma criança de 10 anos. O caso aconteceu em Urucará (AM), a 261 quilômetros de Manaus.

O delegado da R5ª Delegacia Interativa da Polícia (DIP), Mateus Imperatriz Moreira, afirmou em nota à imprensa que a vítima havia escrito uma carta durante uma palestra escolar sobre prevenção ao abuso sexual infantil, e denunciou abusos sexuais do tio, do padrasto e do condutor da lancha escolar.

“As investigações foram iniciadas, e a vítima passou por escuta especializada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, além de ser submetida ao exame de conjunção carnal, que confirmou os fatos. Identificamos que ela era vítima dos abusos desde os 6 anos, quando o padrasto, o homem de 36 anos, iniciou o crime contra ela” , afirmou Mateus Imperatriz.

O tio da vítima e o condutor da lancha praticavam os abusos na residência da criança, quando ficavam a sós com ela.

“A vítima ainda relatou em um que seus familiares não desconfiavam da situação e que ela temia compartilhar o que acontecia, pois começou a ser alvo de ameaças. Os envolvidos não tinham conhecimento dos abusos cometidos pelos outros. Eles agiram em momentos distintos, sem saber que a criança estava sendo vítima de outras pessoas” , concluiu o delegado.

Segundo o delegado, em um trecho da carta, a vítima escreveu: “Eu não me sinto bem por causa disso, já passei mal, falei coisa, com coisa e até desmaiei. Não sentia vontade de comer, até que resolvi contar meu peso com alguém” . Após receber o apoio médico e psicológico necessário, a vítima foi encaminhada para a casa de uma tia, que está fornecendo todo o suporte necessário para seu bem-estar.