Reprodução/The Times of Israel Forças de segurança e resgate israelenses em Tel Aviv, após ser atingido por um míssil balístico





Uma c omitiva de políticos brasileiros deixou Israel e chegou em segurança à Jordânia, informou a Confederação Nacional de Municípios (CNM) nesta segunda-feira (16). As autoridades que já deixaram o país compõem o grupo de gestores municipais.

Dos 41 brasileiros que viajaram para Israel a convite do governo local, 12 teriam cruzado a fronteira nesta segunda. As comitivas incluem autoridades dos níveis municipal, estadual e federal, que foram ao país para conhecer modelos de segurança pública e inovações tecnológicas na área.

O grupo deixou Israel após os ataques iranianos no país, em retaliação aos bombardeios israelenses em território iraniano. Desde o último dia 12, as tensões e conflitos entre os países aumentaram, com ataques dos dois lados desde então.

Primeiro grupo a sair

Na manhã desta segunda, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, explicou que haviam 13 pessoas no grupo, até a noite de domingo (15) — um dos passageiros teria desistido em razão do risco de bombardeios no trajeto.

A atualização foi repassada pelo tesoureiro da CNM, Nélio Aguiar, que integra a comitiva ao lado de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos Municípios. Por questões de segurança, detalhes sobre o horário e o trajeto da comitiva não haviam sido divulgados previamente.

Às 9h46 do horário de Brasília, a comitiva ultrapassou por ônibus a fronteira e estava em deslocamento na Jordânia para outro ponto, onde vão pegar um avião para retorno ao Brasil.

Governo articula a saída dos demais

Reprodução/X Ataques do Irã à Israel geram temores





O governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou neste sábado (14) que está em contato com as delegações de autoridades brasileiras em Israel e as autoridades do país.

O Itamaraty também afirmou que estava em contato com as relações exteriores da Jordânia, para a evacuação por terra.

Em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, 41 autoridades brasileiras estavam em território israelense. A previsão era de que a viagem durasse até o dia 20 de junho, mas, após os ataques, o espaço aéreo foi fechado.





Primeira comitiva que deixou Israel nesta segunda (16):