Papa transmitiu mensagem à sua cidade natal





O Papa Leão XIV realizou seu primeiro discurso para os Estados Unidos, país em que nasceu, neste sábado (14). O pontífice transmitiu uma mensagem de esperança durante uma celebração e missa no Rate Field, estádio do time de beisebol Chicago White Sox , na cidade de Chicago.

Em sua mensagem, Leão pediu aos fiéis católicos que fossem uma "luz de esperança", servissem aos outros e tornassem o mundo um lugar melhor. Foi a primeira vez que o novo papa fez um discurso diretamente para a sua terra natal.

O pontífice nasceu na cidade e é torcedor do time de beisebol em questão — por isso a escolha do estádio para a realização do evento "Chicago Celebra o Papa Leão XIV". A homenagem, aberta a todas as religiões, foi anunciada como uma "celebração única da eleição do primeiro papa nascido em Chicago", pela Arquidiocese da cidade.

O evento teve músicas, filmes, depoimentos e orações presenciais de corais e grupos, antes do encerramento com uma missa católica presidida pelo Cardeal Blase Cupich, Arcebispo de Chicago. Cerca de 30 mil pessoas estiveram presentes.

Mensagem de esperança

Cerca de 30 mil pessoas compareceram ao evento em celebração ao Papa Leão XIV





A mensagem do Papa Leão XIV, através de um vídeo de oito minutos transmitido no telão do estádio, foi dirigida especialmente aos jovens. O líder católico comentou: "quando vejo cada um de vocês, quando vejo como as pessoas se reúnem para celebrar sua fé, descubro quanta esperança há no mundo neste ano jubilar de esperança."

“Essa inquietação que vocês sentem em seus corações, não devemos procurar maneiras de apagar o fogo, de nos anestesiarmos diante das dificuldades que sentimos; devemos entrar em contato com nossos corações e perceber que Deus pode agir através disso” , comentou o pontífice.





A mensagem especial enviada para a cidade em que nasceu fez parte da programação, que incluiu palavras de pessoas que o conheciam pelo nome Robert Francis Prevost, alunos da quarta série que participaram de um conclave simulado viral e apresentações de um coral de uma escola católica de Chicago.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar cada um de vocês a olhar para dentro do seu coração” , disse Leão XIV. “Deus está presente e, de muitas maneiras, Ele está chamando vocês para olharem para dentro do seu coração, para descobrirem o quão importante é para cada um de nós prestar atenção a Deus em nossos corações, a esse anseio por amor que possamos sentir.”