Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira missa de domingo e se emociona

O papa Leão XIV completou seu primeiro mês à frente da Igreja Católica com gestos marcantes de humildade, ações diplomáticas e uma forte ênfase em temas como escuta, unidade e compromisso com os pobres.

Eleito em 8 de maio, após a morte do papa Francisco, Leão XIV — nascido Robert Francis Prevost — é o primeiro papa com cidadania norte-americana. Com trajetória missionária no Peru, o novo pontífice foi acolhido com expectativa e entusiasmo por fiéis ao redor do mundo.

Segundo o vaticanista Vinícius Ribeiro, embora o pontificado ainda seja recente, o mundo ainda deve presenciar muitas novidades. Além do que já foi mencionado, é possível notar traços de continuidade em relação ao seu predecessor, especialmente no esforço de se manter próximo do povo.

"Eu vejo o Papa como uma grande surpresa de bondade de Deus. Um homem simples, afetuoso e incansável. Tem uma expressão que resume muito a minha impressão deste papado. Estamos todos Leonizados".

Primeiros gestos e mensagens

Logo após a eleição, o papa celebrou sua primeira missa com os cardeais na Capela Sistina, destacando a missão da Igreja como “farol que ilumina as noites do mundo”.

Nos dias seguintes, visitou locais de forte valor espiritual, como o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho (Genazzano) e a Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do ícone da Virgem Maria. Em missa celebrada nas Grutas Vaticanas, chamou atenção para a importância da escuta e da misericórdia.

Apelos pela paz e atuação diplomática

Em sua primeira bênção dominical, Leão XIV pediu orações por um cessar-fogo duradouro em conflitos como os da Ucrânia e de Gaza, e celebrou o acordo entre Índia e Paquistão.

O Papa também recebeu o arcebispo-mor de Kiev-Halych e o Corpo Diplomático junto à Santa Sé, reafirmando o compromisso da Igreja com a justiça, o diálogo inter-religioso e a reconciliação entre os povos.

Missa de posse e presença internacional

A missa de inauguração do pontificado aconteceu em 18 de maio, na Praça de São Pedro, diante de cerca de 200 mil fiéis. Leão XIV recebeu o Pálio e o Anel do Pescador, e dirigiu uma homilia centrada na unidade da Igreja e na atenção aos pobres e excluídos.

Líderes políticos de todo o mundo estiveram presentes, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

Nomeações e próximos passos

No campo administrativo, o Papa já nomeou o novo bispo auxiliar de Callao, no Peru, demonstrando atenção à América Latina. A primeira viagem internacional está prevista para novembro de 2025, com destino à Turquia, durante as celebrações dos 1.700 anos do Concílio de Niceia.

Um novo tempo na Igreja

Com um estilo pastoral simples e direto, Leão XIV inicia seu pontificado em continuidade com os princípios de Francisco, mas imprimindo sua própria marca: clareza doutrinal, presença diplomática ativa e forte proximidade com os que mais sofrem.

O mundo observa com esperança os próximos passos deste novo tempo para a Igreja.