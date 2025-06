Casa Branca/Reprodução Donald Trump em cerimônia de formatura da Academia Militar dos EUA em West Point em 2025

Quase 7 mil soldados devem participar neste sábado (14) de um desfile militar em Washington, D.C., em comemoração aos 250 anos do Exército dos Estados Unidos. A celebração também coincide com os 79 anos do ex-presidente Donald Trump, que terá participação simbólica no evento.

O desfile contará com dezenas de tanques M1-A1 Abrams, veículos de combate Bradley e Stryker, obuses e outras peças de artilharia, segundo autoridades militares. O custo da cerimônia está estimado em até US$ 45 milhões.

Estrutura e logística

Para evitar danos ao asfalto da capital americana, os organizadores instalaram placas de aço nos principais pontos do trajeto — especialmente onde os tanques farão curvas mais fechadas. Os veículos também receberam novas sapatas de esteira, para reduzir o impacto sobre as vias, e deverão se mover apenas em ritmo de caminhada.

O desfile terá início próximo ao Lincoln Memorial, seguirá pela Constitution Avenue até a 15th Street e terminará na Independence Avenue.

Exposição histórica e demonstrações

O evento foi concebido para recontar os 250 anos de história do Exército norte-americano, desde a Guerra Revolucionária até os dias atuais. Entre os destaques da exibição, estarão equipamentos utilizados em diversos conflitos históricos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo e a Guerra Global contra o Terror.

Veja alguns dos veículos e equipamentos que serão apresentados:

Primeira Guerra Mundial



Carro Dodge Staff

Tanque Renault

Segunda Guerra Mundial



6 jipes Willys

2 tanques Sherman

2 semi-lagartas

1 trator M14

Caminhão de 2,5 toneladas com canhão antitanque de 37 mm

Guerra do Vietnã

3 jipes M151

2 caminhões M35A2

1 “mula” M274

Guerra do Golfo



8 veículos blindados M181

2 Paladins

8 M2 Bradley

6 obuses M119

Guerra Global contra o Terror



18 Strykers

Era Moderna

6 peças de artilharia M777

24 veículos de combate M2 Bradley

13 obuses M119

12 ISVs

24 tanques Abrams

3 Paladins

12 Strykers

9 veículos táticos leves conjuntos

Sobrevoo e paraquedismo

O desfile também contará com um sobrevoo de mais de 50 helicópteros, incluindo modelos como AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk e CH-47 Chinook.

A equipe de paraquedismo Golden Knights encerrará a apresentação com um salto especial: um dos membros descerá com uma bandeira dos Estados Unidos, que será entregue a Donald Trump — a única parte do evento com envolvimento direto do ex-presidente.