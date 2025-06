Reprodução/redes sociais Melissa Hortman, deputada americana morta neste sábado (14)





Uma deputada estadual de Minnesota (EUA) e seu marido foram mortos, e um senador e sua esposa ficaram feridos em suas casas após serem alvos de ataques a tiros cometidos por uma pessoa disfarçada de policial. O governador local classificou o crime, ocorrido na manhã deste sábado (14), como uma “execução com motivação política”.

As autoridades seguem procurando o atirador, que trocou tiros com policiais e fugiu a pé, segundo informaram durante uma coletiva de imprensa na manhã de sábado (14) obtidas pelo USA Today .

As vítimas fatais são a deputada Melissa Hortman e seu marido, Mark. Já o senador John Hoffman e sua esposa, Yvette, sobreviveram após os disparos. Os aconteceram nas cidades vizinhas de Brooklyn Park e Champlin , no estado norte-americano do Minnesota (EUA).

Atirador disfarçado

De acordo com o chefe de polícia local, Mark Bruley, os agentes estão fazendo interrogatórios para ajudar a identificar o suspeito. Ele informou que o atirador se passou por um policial, usando um SUV idêntico aos veículos policiais de verdade, colete, uniforme e equipamentos.

O assassino teria batido na porta das vítimas e usado o disfarce para ter acesso à casa. O carro utilizado no crime foi encontrado pelos policiais.

Nele, estava uma lista com os nomes de parlamentares, incluindo os alvos do ataque da manhã deste sábado. As pessoas citadas foram notificadas e as autoridades estão trabalhando para aumentar a segurança delas, informou Bruley ao USA Today .





*Reportagem em atualização