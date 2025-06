Tasnim News Agency/Reprodução Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária do Irã





Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto durante um ataque aéreo realizado por Israel na madrugada desta quinta-feira (12). A informação foi confirmada pelo governo iraniano.

Considerado uma das figuras mais influentes do setor militar do país, Salami liderava a Guarda Revolucionária, principal força de elite do Exército iraniano, criada após a Revolução Islâmica de 1979.

O ataque ocorre em meio a um contexto de crescente tensão entre os dois países e pode representar uma nova escalada no conflito.

Guarda Revolucionária



A Guarda Revolucionária é responsável por proteger as autoridades do governo iraniano, além de atuar na repressão a protestos internos e em diversas operações militares.

A morte de seu comandante pode impactar diretamente a estrutura de comando das forças armadas do Irã e provocar reações do governo.

Possíveis novas baixas entre autoridades iranianas

Além de Salami, o Irã confirmou que o chefe das Forças Armadas do Irã, Major-General Mohammad Baqeri e a membros do alto escalão militar e científico morreram no ataque israelita.

Agência de Notícias Mehr/Reprodução Mohammad Bagheri





A emissora estatal do Irã informou ainda que os cientistas nucleares Fereydoun Abbasi-Davani e Mohammad Mehdi Tehranchi morreram no ataque israelense.

Além dos comandantes militares e cientistas, é relatado pela emissora estatal do país que prédios residenciais foram alvos na capital, Teerã, fazendo diversas vítimas civis.

Escalada de tensões

A eliminação desses membros de alto escalão e especialistas no programa nuclear iraniano reforça a estratégia israelense de neutralizar o que considera uma ameaça iminente à segurança do país.

Os ataques fazem parte da operação “ Nação de Leões ”, que busca impedir o avanço nuclear do Irã.





Contexto do conflito

O confronto entre Israel e Irã vem se intensificando desde que Israel lançou ofensivas preventivas contra instalações militares e nucleares iranianas, diante da preocupação com o enriquecimento de urânio pelo país persa.

Essa escalada gerou estado de emergência em Israel e alertas para possíveis retaliações por parte do Irã.