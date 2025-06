Reprodução/The Times of Israel Os militares afirmaram que o Irã tem financiado e dirigido atividades terroristas em toda a região do Oriente Médio





As Forças de Defesa de Israel(IDF) informaram nesta quinta-feira (12) que estão conduzindo uma ofensiva aérea com o objetivo de danificar o programa nuclear do Irã.

A operação, descrita como “precisa e preventiva”, foi iniciada com o envio de dezenas de aeronaves da Força Aérea para atacar múltiplos alvos militares e locais relacionados à energia nuclear em diversas regiões iranianas, incluindo a capital, Teerã.

Segundo comunicado oficial das IDF, a ação responde à agressão do regime iraniano contra Israel.

Os militares afirmaram que o Irã tem financiado e dirigido atividades terroristas em toda a região do Oriente Médio por meio de grupos aliados, ao mesmo tempo em que avança em seu programa de armamento nuclear.

De acordo com a avaliação israelense, o Irã está próximo de obter armas de destruição em massa, o que representaria, segundo os militares, uma ameaça existencial para o Estado de Israel.

“O regime iraniano proclamou que seu objetivo é destruir o Estado de Israel. Altos funcionários do regime iraniano declararam publicamente sua intenção de destruir Israel e estão operando para conseguir isso junto com seus representantes no Oriente Médio. Hoje, o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano são uma ameaça existencial para o Estado de Israel e uma ameaça significativa para o resto do mundo. O Estado de Israel não permitirá que um regime cujo objetivo é destruir o Estado de Israel obtenha armas de destruição em massa” , diz a IDF.

A ofensiva foi batizada de “Nação de Leões” e, conforme fontes militares citadas pelo The Times of Israel, deve se estender por vários dias.

Os ataques iniciais teriam como foco comprometer a capacidade nuclear iraniana. De acordo com as IDF, a expectativa é de que, ao final da operação, a ameaça nuclear seja neutralizada.

Reprodução/IsraeliPM Benjamin Netanyahu, em pronunciamento nesta quinta-feira (12)





O governo israelense decretou estado de emergência em todo o território do país. O ministro da Defesa, Israel Katz, assinou uma ordem para colocar a retaguarda civil sob regime emergencial, prevendo uma possível retaliação por parte do Irã com mísseis e drones.

Katz declarou que a população deve seguir as instruções do Comando da Frente Interna, manter a calma e permanecer em áreas protegidas. Sirenes de alerta foram acionadas em várias regiões do país ainda nesta noite.

As IDF informaram que a operação foi precedida por um processo de preparação militar tanto na linha de frente quanto no território doméstico.

Segundo os militares, o Estado de Israel seguirá atuando para proteger seus cidadãos e está preparado para diferentes cenários defensivos e ofensivos.





Confronto entre os países

A escalada atual representa mais um episódio no histórico de tensões entre Israel e Irã, intensificado desde o ataque do Hamas ao território israelense em outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

O Irã, que não reconhece o Estado de Israel, mantém apoio a grupos como o Hezbollah e o próprio Hamas.

Israel, por sua vez, identifica o Irã como uma ameaça estratégica em função de seu programa nuclear e do suporte a milícias hostis na região.