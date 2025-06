Freddie Everett/Departamento de Estado dos EUA Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump





O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira (12) que o ataque israelense contra o Irã foi uma ação unilateral, sem participação americana, e alertou o Irã para não retaliar contra interesses ou tropas dos EUA na região.

Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que um ataque israelense ao Irã “pode muito bem acontecer” e alertou para um “ conflito massivo ” no Oriente Médio, dizendo que a situação pode se agravar “em breve”, segundo a CNN.

Rubio destacou que “nossa principal prioridade é proteger as forças americanas na região” e que “Israel nos informou que essa ação era necessária para sua autodefesa.”

Ele revelou que ordenou a retirada de pessoal americano da região para evitar riscos e evitar que civis sejam atingidos por mísseis.

Apesar das tensões, Trump reafirmou seu compromisso com a diplomacia: “Quero um acordo com o Irã. Estamos bem perto de um acordo... Enquanto eu achar que há um acordo, não quero que eles entrem porque isso prejudicaria tudo.”

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que, embora haja um diálogo contínuo com os Estados Unidos, a decisão de atacar o Irã foi tomada de forma independente por Israel.

Em entrevista à CNN, ao ser questionado se o país esperava apoio dos EUA diante de uma possível retaliação iraniana, Danon respondeu: "Não acho que devemos entrar em especulações".

Israel ataca alvos nucleares e militares iranianos

Na noite desta quarta-feira (12), Israel realizou um ataque aéreo preventivo contra instalações militares e nucleares do Irã, segundo informações divulgadas pelo The Times of Israel.

A operação, batizada de “Nação de Leões”, foi classificada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) como uma medida para neutralizar uma “ameaça iminente”.

Em resposta, o ministro da Defesa, Israel Katz, decretou estado de emergência em todo o território israelense, diante da expectativa de ataques com mísseis e drones por parte do Irã nas próximas horas.





Tensão cresce após acusação de violação de acordo nuclear

O aumento das tensões ocorre após a Agência Internacional de Energia Atômica aprovar resolução afirmando que o Irã não cumpre compromissos de não proliferação nuclear.

Em reação, o Irã anunciou que ampliará suas atividades nucleares, elevando o risco de um conflito regional.