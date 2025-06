Reprodução / X Ataques começaram nesta quinta-feira (12)





A televisão estatal do Irã informou, nesta quarta-feira (12), que explosões foram ouvidas em diversos pontos da capital, Teerã.

O canal não detalhou a origem das detonações, mas comunicou que o sistema de defesa aérea do país foi colocado em estado de alerta total. Voos foram suspensos no principal aeroporto da cidade durante o episódio.

As explosões ocorreram no mesmo dia em que Israel anunciou ter lançado um ataque preventivo contra alvos em território iraniano.

De acordo com o jornal The Times of Israel, a ação militar visou dezenas de instalações, incluindo pontos ligados à infraestrutura nuclear do Irã e outras bases militares.

Em resposta à ofensiva, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o território israelense.

Katz afirmou ter assinado uma ordem para submeter a retaguarda civil ao regime emergencial, diante da expectativa de ataques de retaliação por parte do Irã, possivelmente com o uso de mísseis e drones.

O ministro orientou a população a seguir as instruções do Comando da Frente Interna e das demais autoridades, permanecendo em áreas protegidas até novo aviso. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas regiões de Israel, sinalizando risco iminente de novos bombardeios.

A operação israelense recebeu o nome de "Nação de Leões". Segundo avaliação das Forças de Defesa de Israel, o Irã dispõe de urânio enriquecido suficiente para fabricar múltiplas bombas nucleares em poucos dias. A avaliação foi usada como justificativa para o ataque.





Confronto entre os dois países

A ofensiva representa mais um episódio na disputa entre Israel e Irã, intensificada desde o ataque do grupo Hamas ao território israelense em outubro de 2023, que resultou no início da guerra em Gaza.

O Irã não reconhece o Estado de Israel e mantém apoio a grupos armados como o Hezbollah e o próprio Hamas. Israel, por sua vez, considera o programa nuclear iraniano uma ameaça estratégica e acusa Teerã de financiar milícias hostis em toda a região.