Durante a sessão de interrogatórios da ação penal que apura os eventos de 8 de janeiro de 2023, o advogado Matheus Milanez, representante do general da reserva Augusto Heleno, pediu que a audiência marcada para o dia seguinte tivesse início em horário mais tarde. O ministro Alexandre de Moraes brincou com a situação e negou a solicitação.

O pedido foi feito por volta das 20h desta segunda-feira (9), ao fim de quase 12 horas de sessão no Supremo Tribunal Federal.

Milanez justificou a solicitação com base em dificuldades logísticas e no cansaço. Ele explicou que a sessão do dia seguinte estava agendada para as 9h da manhã, com a exigência de chegada às 8h30.





Por contar com apenas um veículo, o advogado afirmou que precisaria levar Heleno para casa e ainda se deslocar até sua própria residência. Argumentou também que ainda não havia feito outra refeição além do café da manhã. “Eu, minimamente, quero jantar” , declarou.

Antes do pedido, o advogado agradeceu por ter conseguido acesso facilitado ao prédio do STF: “Muito obrigado por esse ponto. Facilitou bastante neste ponto, porque é muito difícil a entrada” .

Moraes brincou com o pedido

O ministro Alexandre de Moraes respondeu com ironia ao pedido de adiamento: “Imagina eu” , disse, em referência ao próprio cansaço.

Em seguida, recusou iniciar a sessão mais tarde, propondo um pequeno ajuste no horário: “Nove e dois... Vamos tentar terminar amanhã, assim quarta-feira você pode tomar um belo brunch. Quinta, um belo jantar no Dia dos Namorados. Sexta, Dia de Santo Antônio, aí você comemora em uma quermesse... Se a gente começa atrasar, a gente não acaba.”

O comentário foi feito diante dos demais presentes e gerou reações de riso na sessão. Nas redes sociais, a fala de Moraes repercutiu com memes e piadas.

No encerramento da fala, Moraes ainda brincou com a logística descrita pelo advogado: “General Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Só não vai ser multado.” Não houve mudança no horário previamente estabelecido para os depoimentos.