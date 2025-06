X/Reprodução Crianças caem de castelo inflável





Dois alunos ficaram gravemente feridos após um castelo inflável, aparentemente sem ancoragem, ser lançado no ar por uma rajada de vento durante um evento de arrecadação de fundos na escola Protearif Laerskool, em Krugersdorp, na África do Sul, no sábado, 31 de maio. As informações são do Daily Mail.

O inflável subiu a cerca de 12 metros, altura equivalente a um prédio de três andares.

Duas crianças caíram durante o incidente. Uma sofreu fratura no crânio e a outra quebrou o braço, segundo o Daily Mail.





Vídeos do evento sugerem que o castelo pode não ter sido devidamente fixado ao chão.

Pais presentes formaram rapidamente uma espécie de " colchão humano " para tentar amortecer a queda das crianças, mas mesmo assim os ferimentos foram graves, informa o Daily Mail.

Socorro e investigação

As crianças foram levadas às pressas para o hospital. Segundo comunicado da escola em sua página no Facebook, a criança com o braço quebrado recebeu alta no mesmo dia.

A criança com fratura craniana recebeu alta três dias depois, na última terça-feira (03).

Ambas recebem acompanhamento psicológico, assim como outros alunos que presenciaram o acidente.

A escola encaminhou o caso ao Departamento de Educação, que investiga o ocorrido.

A direção da escola se recusou a comentar, citando a investigação em andamento, informa o Daily Mail.





Histórico de acidentes

O incidente lembra a tragédia de 2021 na Escola Primária Hillcrest, em Devonport, Tasmânia, na Austrália, onde seis crianças morreram e três ficaram gravemente feridas após um castelo inflável ser levantado 10 metros no ar e cair em uma árvore a 49 metros de distância.

Um estudo do Journal of Paediatric & Child Health após esse caso, baseado em reportagens, apontou 28 mortes e 484 feridos em incidentes globais semelhantes com castelos infláveis levantados pelo vento entre 2000 e 2022, sendo um terço na China.

Outros casos fatais ocorreram em Harlow, Essex, no Reino Unido, 2018; Arizona, nos Estados Unidos, 2004 e 2024; e Chester-le-Street, County Durham, no Reino Unido, 2006.