Reprodução/redes sociais Touro caminhando pelas ruas da Inglaterra





Motoristas e pedestres em Birmingham, Inglaterra, ficaram assustados na manhã de sexta-feira (06) quando um touro fugitivo causou caos nas ruas da cidade.

Um vídeo publicado nas redes sociais, no mesmo dia do registro, mostra um grande touro preto correndo pelas ruas inglesas aparentando estar perdido. Ele passa galopando por carros e até perto de pessoas, que não tinham percebido sua presença. Confira:





John Cooper, que gravou a cena, disse que estava trabalhando na estação ferroviária de Small Heath , na parte leste da cidade, no período da manhã, quando algo chamou sua atenção.

"Vi algo passar pelo canto do olho e pensei que fosse um cavalo" , disse Cooper ao Birmingham Live . "Tive que dar outra olhada e pensei: 'Meu Deus, é um touro'".

Segundo ele, o animal não parecia perigoso, apenas perdido.

Polícia acionada

A Polícia inglesa foi acionada e confirmou que agentes foram enviados ao local, de acordo com o The Guardian .

A corporação também informou que está em contato com a prefeitura de Birmingham e outras agências para garantir que o animal seja levado para um local seguro.

Mais tarde, a polícia confirmou que o touro não estava mais solto, mas nenhum detalhe da captura foi divulgado. Também não se sabe de onde o animal fugiu.





Birmingham é famosa por ser associada a touros, com seu principal centro comercial chamado Bullring , guardado por uma grande estátua de bronze de um touro em sua entrada.

Na estação ferroviária de New Street, um touro mecânico de 10 metros construído para a cerimônia de abertura dos Jogos da Commonwealth está no saguão central. Ele foi batizado de Ozzy em votação pública, em homenagem ao astro do rock Ozzy Osbourne, que nasceu na cidade.