Reprodução/Independent Moradores de Castle Combe têm tio problemas com turistas inconvenientes





Um homem, morador de uma vila inglesa, alega ter sido filmado por um drone enquanto tomava banho. Depois do incidente, os moradores da região decidiram fazer uma petição para que os voos de drones feitos por turistas sejam proibidos.

O caso aconteceu na vila de Castle Combe, em Cotswolds, uma região montanhosa da Inglaterra que conta com algumas centenas de moradores, mas que é visitada por milhares de turistas, de acordo com o The Independent .

Castle Combe é conhecida como a "vila mais bonita da Inglaterra" por suas construções arquitetônicas dos séculos passados. No vilarejo, existem ruínas de um castelo ocupado pelos romanos no século XI.

Placas de proibição

Reprodução/Independent O vilarejo abriga apenas algumas centenas de moradores, mas é visitado por milhares de pessoas





Por atrair muitos turistas que gostam de filmar a vila do alto, mas que acabam invadindo a privacidade dos moradores, os habitantes de Castle Combe começaram a colocar placas de "zona proibida para drones" em suas janelas.

Eles afirmam que os objetos estão constantemente sobrevoando seus jardins e ruas — e até mesmo perto da janela do banheiro de um homem.

A policial aposentada Hilary Baker, de 69 anos, disse ao jornal The Sunday Times que é "quase como se alguns dos visitantes tivessem perdido a bússola moral, perdido os limites".

Ela afirmou que já encontrou drones no seu quintal pairando a 20 metros acima da sua cabeça, e "isso realmente irrita". Um dos moradores relatou que estava na banheira de casa quando um drone apareceu na janela, o observando.

Caso de polícia

O problema com os drones se tornou recorrente. Em um caso ocorrido em abril, a polícia teria sido chamada após um piloto se recusar a pousar a câmera aérea quando foi solicitado por moradores. Ele também os teria xingado.

Na ocasião, os moradores alegaram que ele filmou crianças brincando em um quintal e casas através das janelas, violando a privacidade dos habitantes.

Problemas com turistas é antigo

De acordo com o The Independent, os turistas ultrapassavam os limites em Castle Combe há anos, bem antes dos drones. Os moradores colocavam placas pedindo para os visitantes não colherem flores ou andarem pelos becos das casas.

Uma moradora informou ao jornal inglês que houve um aumento recente de turistas após vídeos sobre a vila viralizarem nas redes sociais, principalmente após a pandemia da Covid-19.

Frequentemente chamada de uma das "vilas mais bonitas da Inglaterra", seu centro histórico é um atrativo especial, assim como suas casas rústicas em "formato de caixa de chocolate".





Após os problemas com os drones, o conselho de Wiltshire colocou uma placa no estacionamento público, atendendo a pedidos do conselho paroquial.

O aviso aos pilotos de drones diz: "Se você usar esses dispositivos onde as pessoas esperam privacidade, como dentro de casa ou jardim, provavelmente estará infringindo as diretrizes da CAA [Autoridade de Aviação Civil]" , conta o The Independent.