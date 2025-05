Reprodução/redes sociais Peão arrastado por touro em rodeio de Hortolândia está consciente e em observação no hospital

O peão Daniel Alexandre dos Santos, de 20 anos, foi pisoteado por um touro durante o rodeio da Festa do Peão de Hortolândia, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (16). Segundo a organização do evento, o jovem não sofreu fraturas e passa bem.

"Segue internado no hospital local “Mário Covas”, apenas em observação (procedimento padrão para garantir acompanhamento adequado) e recebendo todo o suporte necessário por parte da equipe médica e da organização do evento", diz a nota.



De acordo com a equipe médica responsável, o rapaz não sofreu nenhuma fratura grave, apenas uma luxação no joelho.





Vídeos gravados durante o rodeio mostram que o pé do peão ficou enroscado no equipamento de montaria preso no touro, que continuou a pular pela arena.

Assista:

🚨BRASIL: Peão é arrastado por touro em rodeio de Hortolândia (SP) e sobrevive. pic.twitter.com/C7sRyLvBsF — pedrofofoqueiro_ (@pedrofofoqueiro) May 19, 2025





Veja a nota da organização do evento: