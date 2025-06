Redes sociais Criança bate carro elétrico que estava exposto dentro de shopping

Uma criança entrou em um carro elétrico de uma exposição no Shopping Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, e colidiu com a fachada de uma loja de joias. O caso aconteceu neste sábado (7)

Segundo relatos nas redes sociais, ninguém ficou ferido. O carro, avaliado em R$ 175 mil, era um Aion Y, da montadora chinesa GAC.

Imagens feitas por pessoas que estavam no shopping no momento do incidente mostram o impacto do veículo na loja e dezenas de curiosos em volta da cena.

Assista:









O Portal iG procurou a administração do shopping para confirmar detalhes do caso, entender quais procedimentos foram adotados e se há feridos oficialmente registrados, mas não obteve retorno até o fechamento da nota. O espaço segue aberto.