Reprodução X Proprietários ficarm desesperados com a destruição





Um vídeo assustador revela ataque de urso a um veículo. A postagem, feita nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (29), viralizou e gerou uma grande discussão sobre os riscos em deixar carros destravados, até mesmo em países seguros, com baixa criminalidade.

As imagens mostram os proprietários completamente arrasados com a cena. O porta-malas aberto, todos os estofados rasgados, comidos e arranhados. Bancos quebrados, volante sujo e danificado e dá para ver também que há fezes (possivelmente do animal) no local.

Os donos do carro chamaram a polícia para prestar queixa.

Para a sorte dos proprietários, eles não estavam dentro do veículo no momento do ataque do urso, portanto ninguém se feriu.

Ataque trágico



Ursos são extremamente perigosos e é necessário tomar cuidado ao habitar locais onde eles são mais frequentes.

Em 2024, pai e filho morreram após serem brutalmente atacados por um urso pardo que invadiu sua casa, na Rússia . Em dois dias, os ataques do animal deixaram duas pessoas e 35 cães mortos. Ele foi morto a tiros.

O urso pardo invadiu uma residência na região de Luchegorsk , na Rússia, e matou um homem de 87 anos e seu filho, de 56 anos, de acordo com o canal US Sun. No dia anterior, o animal tinha entrado em um abrigo de animais próximo, onde matou 35 cães.





A diretora do abrigo, Olga Zamyshlyaeva , disse ao canal que os cães estavam acorrentados dentro dos canis e não conseguiram escapar quando o animal perturbado contornou a cerca "de madeira e frágil" e entrou nas instalações.

Ela disse que pegadas de urso foram descobertas na cena. “O urso chegou à noite.Não temos segurança aqui. Os cães são mantidos em canis.” disse Zamyshlyaeva.

Confira o vídeo do carro destruído pelo urso: