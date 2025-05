Reprodução Freepik Funcionária processa empresa que negou licença por bebê reborn





Uma recepcionista move uma ação trabalhista contra uma empresa do ramo de investimentos imobiliários, após ter negados seus pedidos de licença-maternidade e salário-família. O motivo alegado pela empresa: ela “não seria mãe de verdade”, já que sua filha é uma bebê reborn (boneca hiper-realista com a qual mantém laços afetivos).

O Portal iG teve acesso ao processo, que corre na 16ª Vara do Trabalho de Salvador (BA). Nele, a trabalhadora afirma que sua relação com a boneca Olívia vai além de um objeto e representa, para ela, um vínculo real de maternidade. O documento destaca:

“No curso do vínculo empregatício, a Reclamante constituiu, com legítimo afeto, profundo vínculo materno com sua filha reborn, bebê que, que chama-se Olívia ----, embora não gestado biologicamente, é fruto da mesma entrega emocional, do mesmo investimento psíquico e do mesmo comprometimento afetivo que toda maternidade envolve.”

Ao comunicar a empresa sobre sua condição materna e solicitar os benefícios garantidos na legislação, a mulher relata ter sido alvo de zombarias, comentários depreciativos e constrangimento público. Segundo o processo, colegas e superiores chegaram a afirmar que ela “precisava de psiquiatra, não de benefício”.

“A empresa não apenas indeferiu os pedidos sob o argumento de ‘não ser mãe de verdade’, como passou a constranger a Reclamante diante de colegas, dizendo que ‘precisava de psiquiatra, não de benefício’” , revela outro trecho do processo.

A trabalhadora afirma ter sofrido grave abalo emocional e comprometimento de sua saúde mental, o que a levou a solicitar a rescisão indireta do contrato, com base no artigo 483, alínea “d”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que permite o rompimento do vínculo quando há prática de atos que ferem a honra ou a integridade do empregado.





Além disso, ela pede indenização de R$ 10 mil por danos morais, sustentando que o conceito de maternidade deve ser visto de forma ampliada, levando em conta não apenas laços biológicos, mas também vínculos afetivos, conforme princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade.

O processo está aguardando audiência marcada para o dia 28 de julho de 2025. Até o momento, não houve decisão sobre os pedidos de tutela antecipada. A empresa será formalmente intimada para apresentar sua defesa.