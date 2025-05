Reprodução/ SDC Equipe da Defesa Civil na serra catarinense, na manhã desta quinta (29)





Depois de uma madrugada e uma manhã geladas em Santa Catarina, nesta quinta-feira (29), com registro de neve na região serrana, a Secretaria da Proteção e Defesa Civil (SDC) alerta para mais madrugadas de frio extremo. A previsão é de geadas em vários pontos do estado e possibilidade de neve novamente na região serrana.

A neve na serra catarinense, assim como registrado em municípios serranos do Rio Grande do Sul, foi a primeira ocorrência de precipitação invernal — neve ou chuva congelada – desse ano, no Brasil.

Os mapas meteorológicos já alertavam para a chegada da massa de ar polar e de um ciclobe extratopical, com possibilidade do fenômeno, especialmente nas regiões mais elevadas do estado.

Os registros de neve foram feitos durante a madrugada e na manhã desta quinta, principalmente em Urupema, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra, que são municípios serranos de Santa Catarina.

Segundo dados das estações meteorológicas da EPAGRI/CIRAM e INMET, diversas cidades catarinenses registraram temperaturas negativas ou próximas de 0°C ao amanhecer.

Para que a neve se forme, é necessário que haja a combinação simultânea de temperatura próxima ou abaixo de 0°C e umidade disponível na atmosfera.

E foi exatamente esse o cenário observado nesta madrugada: durante a madrugada, em Urupema, por exemplo, os termômetros marcaram -1,4°C, com cobertura de nuvens e registro de garoa.

Os mapas também mostraram a formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, favorecendo a instabilidade climática.

A frente fria associada a esse sistema contribuiu para a formação das condições ideais para o fenômeno.

No início da manhã as cidades de Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra também registraram o fenômeno em quantidade suficiente para acumular em ruas, gramados, edificações e veículos.

Reprodução Urupema (SC): um dos municípios atingidos pela neve nesta madrugada





Próximas horas

Nas próximas horas desta quinta, a chance de neve diminui na serra catarinense, de acordo com a Secretaria da Proteção e Defesa Civil (SDC).

Mesmo assim, a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas na serra e nas demais regiões do estado.

Da noite desta quinta-feira, até o amanhecer de sexta-feira (30), os termômetros devem cair ainda mais em relação aos últimos dias.

Com isso, além das baixas temperaturas, há condições para formação de geada em várias regiões, especialmente nas áreas mais altas.

E a tendência é que o frio se intensifique ainda mais nas próximas madrugadas. A previsão indica novas mínimas negativas em diversas cidades dos Planaltos e do Oeste, com formação de geada ao amanhecer.





A Defesa Civil afirma que segue monitorando as condições climáticas e recomenda atenção redobrada, especialmente para moradores das regiões serranas e de maior altitude.

Fim de semana

No fim de semana, ainda conforme a Defesa Civil estadual, as noites e manhãs continuam frias em todas as regiões catarinenses, mas o sol deve predominar, garantindo temperaturas mais amenas durante as tardes.

O cenário segue típico de outono com características de inverno antecipado, reforçando a importância de atenção às condições climáticas nos próximos dias.