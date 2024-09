Reprodução O urso foi abatido por caçadores





Um pai e um filho morreram após serem brutalmente atacados por um urso pardo que invadiu sua casa na segunda-feira (23), na Rússia . Em dois dias, os ataques do animal deixaram duas pessoas e 35 cães mortos. Ele foi morto a tiros.

O urso pardo invadiu uma residência na região de Luchegorsk , na Rússia, e matou um homem de 87 anos e seu filho, de 56 anos, de acordo com o canal US Sun. No dia anterior, o animal tinha entrado em um abrigo de animais próximo, onde matou 35 cães.

A diretora do abrigo, Olga Zamyshlyaeva , disse ao canal que os cães estavam acorrentados dentro dos canis e não conseguiram escapar quando o animal perturbado contornou a cerca "de madeira e frágil" e entrou nas instalações.

Ela disse que pegadas de urso foram descobertas na cena. “O urso chegou à noite.Não temos segurança aqui. Os cães são mantidos em canis.” disse Zamyshlyaeva.

Caçada

A polícia local bloqueou a área e impôs um toque de recolher, enquanto os inspetores de caça receberam ordens imediatas de localizar e executar o urso. Moradores locais temiam que ele matasse novamente.





Horas depois, o animal foi morto a tiros, de acordo com informações locais e registros em fotos. O especialista em ursos Sergey Aramilev, ouvido pelo Sun, acredita que o animal estava infectado com raiva ou foi ferido por caçadores. “Um urso saudável definitivamente não faria isso, nem chegaria perto de uma área povoada”, afirmou.

O urso também parecia estar abaixo do peso, o que sugere que ele estava doente.

