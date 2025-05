Eleni Afiontzi/Unsplash Praia na ilha de Creta, na Grécia





Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o sul do Mar Egeu, na ilha de Cós, na Grécia, às 19h51 (no horário de Brasília).

O hipocentro foi a 84 km de profundidade, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) e o US Geological Survey (USGS).

O epicentro foi posicionado a poucos quilômetros da ilha, no extremo sul do Mar Egeu, com profundidade considerada intermediária, o que permitiu a propagação do abalo por uma vasta região marítima.





Abrangência dos tremores

Além de Creta, o tremor foi sentido em toda Israel de Tel Aviv a Haifa e Jerusalém, conforme relatos da TV pública Kan.

Habitantes de Jordânia, Líbano e Egito também perceberam o fenômeno.

Segundo o Instituto Nacional Egípcio de Pesquisa em Astronomia e Geofísica – NRIAG, moradores sentiram o tremor, mas não houve vítimas ou danos materiais.

O instituto avalia que o terremoto ter registrado um terremoto aconteceu a 431 km da costa norte do Egito.

Até o momento, não há registros de vítimas ou prejuízos materiais decorrentes do sismo.