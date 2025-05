Reprodução/X André Ventura passou mal





O líder do partido de extrema-direita Chega, André Ventura, foi hospitalizado na noite desta terça-feira (13) após sofrer um mal-estar durante um comício eleitoral em Tavira, no sul de Portugal.

O episódio ocorreu no Parque das Feiras e Exposições, onde o partido realizava um ato público de campanha para as eleições legislativas do próximo sábado (18).

De acordo com relatos de testemunhas e vídeos divulgados em redes sociais, Ventura interrompeu seu discurso, levou a mão ao peito e caiu no palco.

A assistência médica foi acionada imediatamente. Uma equipe do Instituto Nacional de Emergência Médica realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou o político ao Hospital de Faro.

O médico do INEM que acompanhou o trajeto declarou, na chegada ao hospital, que “correu tudo bem” e que Ventura estava “consciente” e “estável”.

Fontes do partido Chega informaram para os jornalistas de Portugal que o episódio foi provocado por um “pico de hipertensão” e que exames complementares estavam sendo realizados.





Repercussão

A repercussão foi imediata entre lideranças partidárias. O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, divulgou mensagem com votos de “rápido restabelecimento”.

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, afirmou que “com a saúde não se brinca”.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, escreveu nas redes sociais: “Em nome do CDS, desejo uma rápida recuperação.” A deputada Inês Sousa Real, do PAN, também expressou solidariedade.

Momento do episódio

No momento do incidente, Ventura discursava contra “anos de miséria e corrupção”, referindo-se a gestões anteriores de partidos de esquerda.

A candidatura do Chega tem centrado sua comunicação na figura de Ventura, que percorre o país em ritmo intenso desde o início da campanha.

O deputado Pedro Pinto, que assumiu o microfone após o ocorrido, disse que o líder passaria por “exames de rotina” e que “há certeza de que ele estará de volta amanhã com a energia de sempre”.

Vídeo:

André Ventura sentiu-se mal e levou a mão ao peito enquanto discursava num comício em Tavira esta noite. O presidente do Chega foi prontamente assistido, rodeado por seguranças e retirado do palco. pic.twitter.com/uLbSjCYc1n— Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 13, 2025