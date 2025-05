Agência Brasil Capital paulista queda acentuada de temperatura





O ar frio vai ganhar força nas próximas horas e as temperaturas devem despencar nas próximas horas no Estado de São Paulo, condicionando o retorno da sensação de frio mais intenso.

A informação é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que alerta para a possibilidade de um novo recorde de temperatura mínima no fim da madrugada desta quarta-feira (14), na capital paulista, com 13ºC previstos.

Para as próximas horas, os mapas meteorológico s apontam que o céu ficará parcialmente encoberto sobre praticamente todo o Estado de São Paulo.





“Por conta da umidade marítima que ainda incide sobre o continente, alguns municípios do Litoral e do Vale do Ribeira podem apresentar registros de chuvas isoladas. Nas demais regiões, o tempo segue firme e sem previsão de chuva significativa”, informa nota da Defesa Civil.