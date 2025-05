Agência Brasil Oceano Pacífico

Um terremoto de magnitude 8,0 na falha da zona de subducção de Cascadia, no Noroeste do Pacífico, poderia afundar áreas costeiras em até 2 metros em questão de minutos, alerta um novo estudo da Universidade Virginia Tech.

Publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a pesquisa destaca que, além de provocar tsunamis, esse fenômeno expandiria em cerca de 300 km² as planícies de inundação — áreas próximas a rios e córregos sujeitas a alagamentos — colocando em risco 14.350 moradores, 22.500 construções e 1.250 km de estradas.

“A escala do desastre pode ser comparável ao Japão em 2011 ou Sumatra em 2004”, disse a autora principal, Tina Dura, ao Washington Post. O tsunami de Sumatra matou mais de 227 mil pessoas, enquanto o de Tohoku, no Japão, deixou mais de 18 mil mortos.

Além de ameaçar hospitais, escolas, usinas elétricas, instalações de resíduos, estações de polícia e bombeiros e cinco aeroportos, as inundações trariam perdas econômicas severas ao setor agrícola, tornando os solos inutilizáveis.

Estuários e zonas úmidas costeiras — essenciais no combate às mudanças climáticas — também sofreriam erosão, com impactos duradouros sobre os ecossistemas locais.

Os pesquisadores usaram dezenas de milhares de modelos sísmicos para estimar o grau potencial de afundamento e calcularam a ampliação das áreas de risco em 24 comunidades e estuários.

Eles ainda testaram os cenários considerando o aumento previsto do nível do mar até 2100, quando se espera uma elevação de até 1,2 metro devido às mudanças climáticas.

O último grande terremoto nessa região ocorreu em 26 de janeiro de 1700, mas registros de 7 mil anos indicam que o Noroeste do Pacífico sofre terremotos gigantescos a cada 200 a 800 anos.

“Cascadia é única: não é uma área superpopulosa, mas quase todos os estuários abrigam comunidades e estão na zona de subsidência”, explicou Dura.

Segundo ela, a população precisa levar mais a sério os sinais de evacuação de tsunami: “Eles parecem mais uma curiosidade hoje, mas as pessoas deveriam se preocupar com isso.”