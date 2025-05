Reprodução Unsplash Prefeitura de São Paulo informou que irá mandar uma equipe para verificar as denúncias

Uma postagem nas redes sociais denunciou o aparecimento de escorpiões na rua Palestra Itália, no bairro da Vila Pompeia, em São Paulo.

De acordo com a página perdizes_digital, há vários relatos da presença de escorpiões nas casas e também em andares mais altos de condomínios.

Em nota ao Portal iG, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da cidade de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informou que uma equipe da vigilância irá até o endereço mencionado para verificar a situação e tomar as providências necessárias.

Como se proteger dos escorpiões

Segundo a prefeitura de São Paulo, 191 pessoas tiveram acidentes com escorpiões na capital do estado em 2025.

Para combater complicações de acidentes com o animal, a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), da Covisa, conta com um programa de controle para orientação de medidas preventivas, averiguação e busca ativa de locais com ocorrências, desenvolvendo ações de vigilância e monitoramento.

Os agentes realizam vistorias em imóveis e locais com registros de aparecimento, como terrenos, bueiros e outros. Na vistoria é feita a pesquisa e captura e são dadas orientações gerais sobre medidas preventivas para evitar que esses aracnídeos adentrem os imóveis, além de orientações para evitar acidentes.

Ao iG, a prefeitura ainda informou algumas medidas preventivas para ajudar a evitar a presença e proliferação de escorpiões:

- Manter a tampa dos ralos internos na posição fechada; abrir apenas para limpeza e enquanto estiver em uso;

- Colocar telas milimétricas nos ralos na área externa;

- Vedar frestas nos muros, paredes e pisos;

-Vedar a soleira das portas com rodinho ou rolinhos de areia;

- Não acumular entulho ou materiais de construção;

- Verificar se os espelhos de luz e pontos de fiação elétrica não apresentam frestas e vãos;

- Manter o ambiente limpo e organizado; acondicionando o lixo em recipientes fechados; manter a limpeza de jardins, sem acúmulo de folhas; providenciar a limpeza e corte do mato em terrenos;

Para evitar acidentes:

- Examinar roupas e calçados antes de usá-los;

- Manter cama, sofás, berços afastados da parede;

- Manter lençóis, cobertores, cortinas sem contato diretamente com o chão;

- Usar luvas grossas ao manusear materiais de construção, na limpeza de jardins ou outros materiais que possam servir de abrigo a escorpiões.

Em caso de picada de escorpião

A prefeitura ainda destaca que em caso de ocorrências com animais peçonhentos, é necessário realizar alguns procedimentos imediatos que auxiliarão quanto ao tratamento adequado.

Deve-se limpar o local da picada com água e sabão e não aplicar nenhum tipo de produto. Além disso, deve-se procurar o atendimento em uma das unidades de pronto atendimento da rede ou atendimento especializado nas Unidades de Referência do município, por meio do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=268217

O munícipe que encontrar um escorpião em sua casa pode abrir uma solicitação por meio do SP 156: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br