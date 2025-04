Reprodução/X Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas alagadas

Ao menos 21 pessoas morreram devido às chuvas intensas que atingem o centro e o sul dos Estados Unidos desde a última quarta-feira (2). De acordo com informações da ABC News, mais de 90 tornados foram registrados em 10 estados norte-americanos até domingo (6).

O maior número de mortes foi registrado no estado do Tennessee (10), onde um tornado da categoria EF-3 atingiu a cidade de Selmer, seguido por Missouri (3), Georgia (2), Indiana (2) e Kentucky (2). Neste último, uma das vítimas era um garoto de 9 anos, levado por uma enchente enquanto caminhava até o ponto de ônibus escolar.

Também houve ao menos uma fatalidade no Mississippi e no Arkansas, onde uma criança de cinco anos foi encontrada morta na própria casa após uma forte tempestade na cidade de Little Rock.

Chuvas históricas

O fenômeno, que se estende do Arkansas até Ohio, deixou ao menos 10 milhões de pessoas atingidas, segundo o Storm Prediction Center. Além disso, há registro de milhares de desalojados em meio a inundações, deslizamentos e quedas de energia.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas alagadas, com os carros engolidos pelas águas. Veja:

Major flooding in Oaklawn of Arkansas, USA 🇺🇲 (05.04.2025) pic.twitter.com/Ddrlhp4rDa — Disaster News (@Top_Disaster) April 5, 2025









At least 10 people have died as Tennessee faces a Level 3 State of Emergency due to ongoing severe weather and flooding, according to the Tennessee Emergency Management Agency (TEMA). Location: Tennessee, USA. Governor Bill Lee's emergency declaration has been approved for… pic.twitter.com/RzALWBkgrh— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 6, 2025





Nesta segunda (7), cerca de 9 milhões de moradores seguem sob alerta de enchente em áreas da Geórgia e do leste do Alabama, enquanto rios ficam cada vez mais cheios em várias regiões.

No Kentucky, um dos estados mais atingidos pelas chuvas, o nível dos rios subiu até cinco pés (1,5 metro) em apenas 24 horas, como aconteceu em Louisville. Em Dawson Springs, a água invadiu uma subestação de energia e forçou o desligamento da rede elétrica. Mais de 40 pessoas foram resgatadas pelo corpo de bombeiros local durante o fim de semana.

Segundo Chad Womack, chefe assistente dos bombeiros do condado de Anderson, algumas famílias “perderam tudo o que tinham”. Ele descreveu a enchente como "um daqueles eventos que só acontecem uma vez".

As enchentes seguem uma ameaça grave. Há rios nos estados do Arkansas, Mississippi, Tennessee e Ohio com grandes chances de atingirem o pico de cheia até o meio da semana. Segundo a previsão da NBC News, 19 pontos fluviais estavam ao nível de enchente severa nesta manhã, com 40 outros locais perto de atingir este patamar ainda hoje.

Ainda, o sistema de baixa pressão avança do Atlântico Sul em direção à Costa do Golfo, trazendo chuvas fortes do sudeste da Virgínia até partes da Carolina do Sul e Geórgia. Radares já indicavam tornados perto de Atlanta e de Blakely, na Geórgia, nas primeiras horas da manhã. Até o fim da noite, algumas áreas podem acumular entre 50 e 70 mm de precipitação, segundo o NWS.