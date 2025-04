Prefeitura de Petrópolis/Divulgação Inea e DRM-RJ atuam em conjunto com as equipes da Prefeitura

A cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, passou o fim de semana em alerta devido às fortes chuvas que atingiram a área. Neste domingo (6), a Defesa Civil Nacional reconheceu a emergência no município, onde algumas localidades registraram três vezes o volume de precipitação previsto para todo o mês de abril em apenas 72h.



Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em 72h, as chuvas atingiram o patamar de 371,6 mm na região de Sebastião-Vital. Em Independência, foram 356,34 mm e em Alto da Serra, 352 mm. O acumulado esperado para abril era de 112 mm.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, foram registradas 141 ocorrências entre sexta-feira (4) e domingo (6). Além disso, não há registro de vítimas.

As pancadas intensas causaram deslizamentos, alagamentos, quedas de árvore e interrupções na elétrica em vários pontos da cidade, deixando pelo menos 3 mil pessoas afetadas.

Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram a força das águas que atingiram Petrópolis. Ruas viraram rios e morros se transformaram em cachoeiras devido ao volume de chuva. Assista:







Chuva enfraquece e atividades municipais retornam hoje

A chuva enfraqueceu nas últimas horas, por isso, os pontos de apoio à população foram desmobilizados e as atividades dos órgãos municipais retornaram nesta segunda-feira (7), bem como as aulas da rede municipal. No entanto, a cidade segue em estado de monitoramento da Defesa Civil.

O órgão também divulgou um boletim meteorológico que aponta pancadas fracas a moderadas ao longo do dia, sem risco de novos transtornos. Além disso, aponta que as temperaturas devem variar entre 12°C e 21°C.



A recomendação da Defesa para os habitantes é evitar transitar pelos locais interditados ou pelas áreas alagadas.